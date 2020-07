сегодня



Юбилейное издание MOTÖRHEAD выйдет осенью



Тридцатого октября в честь сорокалетия с момента выхода состоится релиз делюкс-издания альбома MOTÖRHEAD "Ace Of Spades", который будет выпущен в различных вариантах на CD и виниле, а также в виде делюкс-издания с книгой, содержащей множество редких фотографий того периода (тур "Ace Up Your Sleeve"), а также 42 ранее не издававшихся трека. В бокс-сет войдут:



* The "Ace Of Spades" album, half-speed mastered and created from the original master tapes.



* Two double live albums of previously unheard concerts from the "Ace Up Your Sleeve" tour.



* "A Fistful Of Instrumentals": A 10" EP of previously unreleased, instrumental tracks from 1980.



* "The Good, The Broke & The Ugly": A double album of B-sides, outtakes and rare tracks.



* "Ace On Your Screens": A DVD compilation of rare TV appearances from 1980-81, a live concert from 1981 and a 5.1 audio mix of the original album.



* The "Ace Of Spades" story. A 40-page book telling the story of "Ace Of Spades" through previously unpublished interviews with the people that were there. Includes never before seen photos and memorabilia.



* The "Ace Up Your Sleeve" tour program



* The MOTÖRHEAD Rock Commando comic.



* A set of 5 poker dice that can be played on the game board inside the box set lid.



* All encased in a classic Wild West dynamite box.



* A limited edition 7" reproduction of the Dutch "Ace Of Spades", with a previously unreleased instrumental version on Side B. (while stocks last!)



Трек-лист:



"Ace Of Spades"



Side One



01. Ace Of Spades



02. Love Me Like A Reptile



03. Shoot You In The Back



04. Live To Win



05. Fast And Loose



06. (We Are) The Road Crew



Side Two



01. Fire Fire



02. Jailbait



03. Dance



04. Bite The Bullet



05. The Chase Is Better Than The Catch



06. The Hammer



"A Fistful Of Instrumentals"



Side One



01. Ace Of Spades (demo)



02. Hump On Your Back (demo)



03. Shoot You In The Back (demo)



04. Fast And Loose (demo)



Side Two



01. Dirty Love (demo)



02. Love Me Like A Reptile (demo)



03. Dance (demo)



"Riders Wearing Black"



Live At Whitla Hall, Belfast - December 23, 1981



Side One



01. Ace Of Spades



02. Stay Clean



03. Over The Top



04. The Hammer



05. Shoot You In The Back



06. Metropolis



Side Two



01. (We Are) The Road Crew



02. No Class



03. Bite The Bullet



04. The Chase Is Better Than The Catch



Side Three



01. Jailbait



02. Leaving Here



03. Capricorn



04. Too Late, Too Late



Side Four



01. Overkill



02. Bomber



03. Motörhead



"Dead Man's Hand"



Live At Parc Expo, Orleans - March 5, 1981



Side One



01. Ace Of Spades



02. Stay Clean



03. Over The Top



04. Metropolis



05. Shoot You In The Back



Side Two



01. The Hammer



02. Jailbait



03. Leaving Here



04. Fire Fire



05. Love Me Like A Reptile



Side Three



01. Capricorn



02. Too Late, Too Late



03. (We Are) The Road Crew



04. No Class



Side Four



01. Bite The Bullet



02. The Chase Is Better Than The Catch



03. Overkill



04. Bomber



The Good, The Broke & The Ugly



Side One



01. Ace Of Spades (Alternative Version)



02. Dirty Love



03. Love Me Like A Reptile (Alternative Long Version)



04. Shoot You In The Back (Alternative Version)



Side Two



01. Hump On Your Back



02. Fast And Loose (Alternative Version)



03. (We Are) The Road Crew (Alternative Version)



04. Fire Fire (Alternative Version)



05. Jailbait (Alternative Version)



Side Three



01. Waltz Of The Vampire



02. The Hammer (Alternative Version)



03. Dirty Love (Alternative Long Version)



04. Bastard



05. Godzilla Akimbo



Side Four



01. Love Me Like A Reptile (Alternative Version)



02. Dirty Love (Alternative Version)



03. Please Don't Touch (Performed by HEADGIRL)



04. Bomber (Performed by GIRLSCHOOL)



05. Emergency



"Ace On Your Screens" DVD



Part 1: Motörhead on TV 1980-1981



Part 2: BBC In The City; Live In Belfast ‘81



Part 3: 5.1 audio mix of Ace Of Spades



















