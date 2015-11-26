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Motörhead

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Юбилейное издание MOTÖRHEAD выйдет осенью



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Тридцатого октября в честь сорокалетия с момента выхода состоится релиз делюкс-издания альбома MOTÖRHEAD "Ace Of Spades", который будет выпущен в различных вариантах на CD и виниле, а также в виде делюкс-издания с книгой, содержащей множество редких фотографий того периода (тур "Ace Up Your Sleeve"), а также 42 ранее не издававшихся трека. В бокс-сет войдут:

* The "Ace Of Spades" album, half-speed mastered and created from the original master tapes.

* Two double live albums of previously unheard concerts from the "Ace Up Your Sleeve" tour.

* "A Fistful Of Instrumentals": A 10" EP of previously unreleased, instrumental tracks from 1980.

* "The Good, The Broke & The Ugly": A double album of B-sides, outtakes and rare tracks.

* "Ace On Your Screens": A DVD compilation of rare TV appearances from 1980-81, a live concert from 1981 and a 5.1 audio mix of the original album.

* The "Ace Of Spades" story. A 40-page book telling the story of "Ace Of Spades" through previously unpublished interviews with the people that were there. Includes never before seen photos and memorabilia.

* The "Ace Up Your Sleeve" tour program

* The MOTÖRHEAD Rock Commando comic.

* A set of 5 poker dice that can be played on the game board inside the box set lid.

* All encased in a classic Wild West dynamite box.

* A limited edition 7" reproduction of the Dutch "Ace Of Spades", with a previously unreleased instrumental version on Side B. (while stocks last!)

Трек-лист:

"Ace Of Spades"

Side One

01. Ace Of Spades

02. Love Me Like A Reptile

03. Shoot You In The Back

04. Live To Win

05. Fast And Loose

06. (We Are) The Road Crew

Side Two

01. Fire Fire

02. Jailbait

03. Dance

04. Bite The Bullet

05. The Chase Is Better Than The Catch

06. The Hammer

"A Fistful Of Instrumentals"

Side One

01. Ace Of Spades (demo)

02. Hump On Your Back (demo)

03. Shoot You In The Back (demo)

04. Fast And Loose (demo)

Side Two

01. Dirty Love (demo)

02. Love Me Like A Reptile (demo)

03. Dance (demo)

"Riders Wearing Black"

Live At Whitla Hall, Belfast - December 23, 1981

Side One

01. Ace Of Spades

02. Stay Clean

03. Over The Top

04. The Hammer

05. Shoot You In The Back

06. Metropolis

Side Two

01. (We Are) The Road Crew

02. No Class

03. Bite The Bullet

04. The Chase Is Better Than The Catch

Side Three

01. Jailbait

02. Leaving Here

03. Capricorn

04. Too Late, Too Late

Side Four

01. Overkill

02. Bomber

03. Motörhead

"Dead Man's Hand"

Live At Parc Expo, Orleans - March 5, 1981

Side One

01. Ace Of Spades

02. Stay Clean

03. Over The Top

04. Metropolis

05. Shoot You In The Back

Side Two

01. The Hammer

02. Jailbait

03. Leaving Here

04. Fire Fire

05. Love Me Like A Reptile

Side Three

01. Capricorn

02. Too Late, Too Late

03. (We Are) The Road Crew

04. No Class

Side Four

01. Bite The Bullet

02. The Chase Is Better Than The Catch

03. Overkill

04. Bomber

The Good, The Broke & The Ugly

Side One

01. Ace Of Spades (Alternative Version)

02. Dirty Love

03. Love Me Like A Reptile (Alternative Long Version)

04. Shoot You In The Back (Alternative Version)

Side Two

01. Hump On Your Back

02. Fast And Loose (Alternative Version)

03. (We Are) The Road Crew (Alternative Version)

04. Fire Fire (Alternative Version)

05. Jailbait (Alternative Version)

Side Three

01. Waltz Of The Vampire

02. The Hammer (Alternative Version)

03. Dirty Love (Alternative Long Version)

04. Bastard

05. Godzilla Akimbo

Side Four

01. Love Me Like A Reptile (Alternative Version)

02. Dirty Love (Alternative Version)

03. Please Don't Touch (Performed by HEADGIRL)

04. Bomber (Performed by GIRLSCHOOL)

05. Emergency

"Ace On Your Screens" DVD

Part 1: Motörhead on TV 1980-1981

Part 2: BBC In The City; Live In Belfast ‘81

Part 3: 5.1 audio mix of Ace Of Spades

MOTГ–RHEAD:








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