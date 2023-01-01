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Новый журнал о MOTÖRHEAD выйдет осенью



12 октября состоится релиз выпуска Record Collector Presents…Motörhead, предзаказ на которой можно оформить здесь. В издание вошли интервью с Stacia и Dave'ом Brock'ом из Hawkwind, Lucas'ом Fox'ом, Doro, Slim Jim Phantom'ом и участниками группы, Phil'ом Campbell'ом и Mikkey Dee.







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