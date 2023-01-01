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Как барабанщик CLUTCH сыграл с Лемми



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Jean-Paul Gaster в программе "That Just Happened!" рассказал своем том самом моменте:

«Мы провели несколько туров с MOTÖRHEAD — один в Великобритании, а затем один очень продолжительный тур по Северной Америке. И за время этих туров я очень хорошо узнал [тогдашнего барабанщика MOTÖRHEAD] Mikkey Dee. А он невероятный барабанщик. Я каждый вечер наблюдал за его игрой. У него очень высокая стойка для барабанов. И я помню, как однажды наблюдал за его саундчеком. Он стоял на своей шестифутовой стойке, а я наблюдал за ним. И вот они закончили какую-то мелодию. Он посмотрел на меня и сказал: "Эй, подойди сюда". А я отвечаю: " Mikkey, я не хочу туда подниматься, чувак. Тебе нужна лестница, чтобы забраться туда. Не, не, мне и так хорошо". А он настойчиво твердил: "Давай залезай!" На что я ему: "Ну, если я туда залезу, то я буду играть". А он: "Да. Да. Я хочу, чтобы ты играл". И я так и сделал. Я забрался на лестницу. Я забрался на стойку Mikkey. И начал понемногу играть. А у него за спиной стоит огромная мониторная система. Когда играешь на его барабанах, чувствуешь себя как в товарном поезде. Так что я просто начал немного постукивать. Я оглянулся, а Лемми [Килмистер, фронтмен MOTÖRHEAD] только что вышел на сцену и начал джемовать. Так что я играл с Лемми — не знаю, может пару минут. И где-то есть видеозапись этого джема. И Phil [Campbell, гитарист MOTÖRHEAD] тоже подключился, ненадолго. И когда я спустился с барабанной стойки, я подумал: "Это только что произошло". И я очень благодарен Mikkey за то, что он буквально заставил сесть за установку и сыграть!»




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