17 авг 2021



Бурбон от MOTÖRHEAD



Brew Pipeline совместно с MOTÖRHEAD запустили новый Ace Of Spades Bourbon.



«После нескольких лет разработки мы рады наконец выпустить Motörhead Ace Of Spades Bourbon», — сказал Стив Квапил, генеральный директор и соучредитель Brew Pipeline, в опубликованном заявлении. «Мы хотели убедиться, что бурбон будет соответствовать своему уровню. Компания Proof Artisan Distillers быстро поняла видение группы, и конечный результат получился невероятно уникальным, сложным и мягким».



Бурбон, одобренный Motörhead, выдерживается четыре года в бочках из обугленного дуба. Это смесь 60% кукурузы, 36% ржи и 4% ячменя. Его крепость составляет 90 единиц.



Барабанщик Motörhead Mikkey Dee и гитарист Phil Campbell внесли свой вклад в разработку вкусового профиля бурбона, часто дегустируя его на протяжении всего процесса.



Motörhead Bourbon поступит в продажу по всей территории США в сентябре и будет стоить 39,99 долларов за 750 мл бутылку.







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