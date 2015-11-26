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Вышла новая книга о MOTÖRHEAD



Graham Mitchell, бывший тур менеджером MOTÖRHEAD в конце 70-х-начале 80-х, был ещё и фотографом. И вот он выпустил книгу "Fast & Loose: Snapshots From The Graham Mitchell Archive, 1977-1982", в которую вошла практически сотня его работ, большая часть из которых ранее нигде не публиковалась.







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