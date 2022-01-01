сегодня



OZZY OSBOURNE — о Лемми Килмистере



Ozzy Osbourne в новом интервью Classic Rock рассказал, что разговаривал с культовым фронтменом MOTÖRHEAD Иэном "Лемми" Килмистером в то утро, когда он скончался.



Лемми, отметивший свое 70-летие 24 декабря 2015 года, через два дня узнал, что болен агрессивной формой рака. Он умер 28 декабря 2015 года в своём доме в Лос-Анджелесе.



В беседе с Classic Rock для 300-го номера журнала Ozzy Osbourne вспомнил свой последний разговор со своим давним другом.



«Лемми был хорошим человеком. Все оригинальные участники MOTÖRHEAD уже ушли. Тяжело терять тех, кого любишь. Я разговаривал с Лемми в то утро, когда он умер, но я не мог понять, о чём он говорит. Я хотел поговорить с кем-то ещё, кто был там, но они передавали трубку Лемми».







+0 -0



просмотров: 340

