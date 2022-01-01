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*JON BON JOVI совсем сдулся? 37
*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 16
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Motörhead

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OZZY OSBOURNE — о Лемми Килмистере



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Ozzy Osbourne в новом интервью Classic Rock рассказал, что разговаривал с культовым фронтменом MOTÖRHEAD Иэном "Лемми" Килмистером в то утро, когда он скончался.

Лемми, отметивший свое 70-летие 24 декабря 2015 года, через два дня узнал, что болен агрессивной формой рака. Он умер 28 декабря 2015 года в своём доме в Лос-Анджелесе.

В беседе с Classic Rock для 300-го номера журнала Ozzy Osbourne вспомнил свой последний разговор со своим давним другом.

«Лемми был хорошим человеком. Все оригинальные участники MOTÖRHEAD уже ушли. Тяжело терять тех, кого любишь. Я разговаривал с Лемми в то утро, когда он умер, но я не мог понять, о чём он говорит. Я хотел поговорить с кем-то ещё, кто был там, но они передавали трубку Лемми».

OZZY OSBOURNE




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