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Motörhead

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Гитарист MOTÖRHEAD: «У Лемми не было никаких нацистских наклонностей»



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Гитарист MOTÖRHEAD Phil Campbell опроверг предположение о том, что покойный основной участник группы, Иэн «Лемми» Килмистер симпатизировал нацистам.

У Лемми была обширная коллекция военной и особенно нацистской атрибутики времён Второй мировой войны, он носил Железные кресты и фуражки немецких ВВС. Однако он публично осуждал расизм, утверждая, что «коллекционировал вещи, а не идеи». В одном из интервью он объяснил:

«У меня есть друзья всех цветов кожи и религиозных убеждений. У меня нет ни одной расистской косточки в теле».

После того, как 4 июня фанат MOTÖRHEAD из Венесуэлы похвалил Лемми в Твиттере, назвав его «лучшим рокером в истории», несмотря на его «нацистские наклонности», Campbell ответил:

«К вашему сведению, у Лемми НЕ БЫЛО никаких нацистских наклонностей. Он был историком».

Спустя некоторое время давний коллега Лемми по группе HEADCAT (ранее THE HEAD CAT), Slim Jim Phantom из THE STRAY CATS, также высказался, написав в Твиттере:

«Phil Campbell прав на 100%, и я ручаюсь за это правдивое заявление. С наилучшими пожеланиями, SJP».

Затем Campbell поблагодарил Slim'a Jim'a Phantom'a за его слова поддержки, написав:

«Спасибо, Jim, все должны это знать».

FYI, Lemmy DID NOT, have any Nazi tendencies. He was a historian. https://t.co/mut44xTyjf



Phil Campbell is 100% correct & I will vouch for this true statement all day long. Best, SJP рџєвпёЏрџҐЃ https://t.co/2Pmehph0zi



Thanks Jim, we should know. https://t.co/mmZvAedJHC






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