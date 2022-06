Гитарист MOTÖRHEAD: «У Лемми не было никаких нацистских наклонностей»

сегодн€



√итарист MOTÖRHEAD: Ђ” Ћемми не было никаких нацистских наклонностейї



√итарист MOTÖRHEAD Phil Campbell опроверг предположение о том, что покойный основной участник группы, »эн ЂЋеммиї илмистер симпатизировал нацистам.



” Ћемми была обширна€ коллекци€ военной и особенно нацистской атрибутики времЄн ¬торой мировой войны, он носил ∆елезные кресты и фуражки немецких ¬¬—. ќднако он публично осуждал расизм, утвержда€, что Ђколлекционировал вещи, а не идеиї. ¬ одном из интервью он объ€снил:



Ђ” мен€ есть друзь€ всех цветов кожи и религиозных убеждений. ” мен€ нет ни одной расистской косточки в телеї.



ѕосле того, как 4 июн€ фанат MOTÖRHEAD из ¬енесуэлы похвалил Ћемми в “виттере, назвав его Ђлучшим рокером в историиї, несмотр€ на его Ђнацистские наклонностиї, Campbell ответил:



Ђ вашему сведению, у Ћемми Ќ≈ ЅџЋќ никаких нацистских наклонностей. ќн был историкомї.



—пуст€ некоторое врем€ давний коллега Ћемми по группе HEADCAT (ранее THE HEAD CAT), Slim Jim Phantom из THE STRAY CATS, также высказалс€, написав в “виттере:



ЂPhil Campbell прав на 100%, и € ручаюсь за это правдивое за€вление. — наилучшими пожелани€ми, SJPї.



«атем Campbell поблагодарил Slim'a Jim'a Phantom'a за его слова поддержки, написав:



Ђ—пасибо, Jim, все должны это знатьї.









