Фрагмент нового релиза MOTÖRHEAD



16 июня на виниле, в цифровом варианте и на CD состоится выпуск нового концертного релиза MOTÖRHEAD "We Play Rock 'N' Roll: Live At Montreux Jazz Festival '07". Фрагмент из этого релиза, "I Got Mine", доступен ниже.



Трек-лист:



01. Snaggletooth

02. Stay Clean

03. Be My Baby

04. Killers

05. Metropolis

06. Over The Top

07. One Night Stand

08. I Got Mine

09. In The Name Of Tragedy

10. Sword Of Glory

11. Rosalie

12. Sacrifice

13. Just 'Cos You Got The Power

14. Going To Brazil

15. Killed By Death

16. Iron Fist

17. Whorehouse Blues

18. Ace Of Spades

19. Overkill







