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*David Ellefson спел в DIETH 22
*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 21
*Новая песня IMMORTAL 19
*Новое видео ACCEPT 18
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 17
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Motörhead

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2 июн 2023 : 		 Фрагмент нового релиза MOTÖRHEAD

8 май 2023 : 		 Новое видео MOTÖRHEAD

26 апр 2023 : 		 Концертный релиз MOTÖRHEAD выйдет летом

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20 мар 2023 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD: «Рад, что Лемми не пришлось испытать на себе политкорректность»

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6 мар 2023 : 		 MIKKEY DEE исполнил песни MOTÖRHEAD

2 мар 2023 : 		 MIKKEY DEE: «Мы никогда не поедем в тур как MOTÖRHEAD»

26 янв 2023 : 		 Новое видео MOTÖRHEAD

29 дек 2022 : 		 MIKKEY DEE о Лемми

24 дек 2022 : 		 AXS TV отмечают день рождения лидера MOTÖRHEAD

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3 сен 2022 : 		 Не издававшееся демо от MOTÖRHEAD

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29 июл 2022 : 		 Юбилейная версия альбома MOTÖRHEAD выйдет осенью

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7 июн 2022 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD: «У Лемми не было никаких нацистских наклонностей»

26 апр 2022 : 		 K. K. DOWNING: «Благодаря Лемми и MOTÖRHEAD появились трэш и спид-металл»

25 апр 2022 : 		 OZZY OSBOURNE — о Лемми Килмистере

6 апр 2022 : 		 MOTÖRHEAD на ТВ в 80-е

26 фев 2022 : 		 Mikkey Dee на концерте в честь MOTÖRHEAD

27 дек 2021 : 		 Концертный релиз MOTÖRHEAD
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Фрагмент нового релиза MOTÖRHEAD



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16 июня на виниле, в цифровом варианте и на CD состоится выпуск нового концертного релиза MOTÖRHEAD "We Play Rock 'N' Roll: Live At Montreux Jazz Festival '07". Фрагмент из этого релиза, "I Got Mine", доступен ниже.

Трек-лист:

01. Snaggletooth
02. Stay Clean
03. Be My Baby
04. Killers
05. Metropolis
06. Over The Top
07. One Night Stand
08. I Got Mine
09. In The Name Of Tragedy
10. Sword Of Glory
11. Rosalie
12. Sacrifice
13. Just 'Cos You Got The Power
14. Going To Brazil
15. Killed By Death
16. Iron Fist
17. Whorehouse Blues
18. Ace Of Spades
19. Overkill

MOTГ–RHEAD Release "I Got Mine" Live Video From Montreux Jazz Festival 2007




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