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Барабанщик MÖTÖRHEAD получил награду



27 ноября барабанщик MÖTÖRHEAD и SCORPIONS Mikkey Dee получил награду "Gothenburger Of The Year". Это почетное звание присуждается жителю города, который в течение года добился особых успехов и действовал достойным образом, вызывая гордость и доставляя удовольствие многим людям.



В рамках торжеств Mikkey получил свое имя на трамвае. Он доставил 40 тонн металла на площадь Квинс, где его чествовали перед поклонниками и жителями Гетеборга. Награду вручал городской совет Гетеборга и Гетеборгская трамвайная ассоциация.



«Мы, жители Гетеборга, испытываем огромную гордость за то, что в нашем городе живет артист мирового уровня и такого калибра. Более 40 лет Mikkey с удивительной страстью выступал в составе самых известных групп в мире. Он является настоящим источником вдохновения для всех нас, а также для молодых музыкантов».







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