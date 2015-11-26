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*Новый альбом IRON MAIDEN выйдет осенью 171
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* Гитарист SEPULTURA считает, что отказ от алкоголя был одним... 32
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QueensrŸche

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27 июл 2021 : 		 Биография QUEENSRŸCHE выйдет осенью

6 июл 2021 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

5 июл 2021 : 		 Из QUEENSRŸCHE ушёл гитарист

29 июн 2021 : 		 QUEENSRŸCHE возобновили работу

23 июн 2021 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE: «Сейчас группа выпускает музыку лучше, чем с оригинальными участниками»

21 июн 2021 : 		 Бокс-сеты QUEENSRŸCHE выйдут летом

25 май 2021 : 		 MIKE STONE выступил с QUEENSRŸCHE

20 май 2021 : 		 SCOTT ROCKENFIELD опубликовал демо-версию QUEENSRŸCHE

10 май 2021 : 		 Барабанщик QUEENSRŸCHE запустил сайт QUEENSRŸCHE-2021

8 мар 2021 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE критикует лидера Техаса

2 мар 2021 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE — о положении барабанщика

28 янв 2021 : 		 QUEENSRŸCHE работают над 14-15 песнями

20 янв 2021 : 		 QUEENSRŸCHE работают над новым альбомом

13 янв 2021 : 		 SCOTT ROCKENFIELD никуда не уходит из QUEENSRŸCHE

2 янв 2021 : 		 Биография QUEENSRŸCHE выйдет в конце года

3 дек 2020 : 		 Музыканты ADAMANTIS, TRAVELER исполняют QUEENSRŸCHE

29 июн 2020 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE: «Надевайте грёбаные маски!»

8 май 2020 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE работает над новым альбомом

9 апр 2020 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE: «Самый недооценённый альбом группы — это...»

18 мар 2020 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE: «В паузу запишу альбом»

7 фев 2020 : 		 Видео с текстом от QUEENSRŸCHE

4 фев 2020 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE: «Мы хотим развиваться»

23 янв 2020 : 		 QUEENSRŸCHE открыли тур

9 янв 2020 : 		 Видео с текстом от QUEENSRŸCHE

16 дек 2019 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

18 ноя 2019 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE
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Биография QUEENSRŸCHE выйдет осенью



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Неавторизованная биография QUEENSRŸCHE, "Building An Empire: The Story Of Queensrÿche", авторами которой являются James R. Beach, Brian L. Naron и Brian J. Heaton, будет выпущена в октябре.

QUEENSRЕёCHE: Unauthorized Biography



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