сегодня



Биография QUEENSRŸCHE выйдет осенью



Неавторизованная биография QUEENSRŸCHE, "Building An Empire: The Story Of Queensrÿche", авторами которой являются James R. Beach, Brian L. Naron и Brian J. Heaton, будет выпущена в октябре.







