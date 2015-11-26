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Басист QUEENSRŸCHE — о переменах в группах



Eddie Jackson в рамках недавнего интервью рассказал о переменах у микрофонной стойки, случившихся в группе QUEENSRŸCHE:



«Мы были на перепутье. Дела у четырёх первоначальных участников шли не очень хорошо, и нужно было принять решение. Это решение было принято. И вот мы здесь.



Можно подумать, что у нас всё в порядке, но мы были прямо на распутье и думали: "Ладно, некоторые решения должны быть приняты. Какой у нас запасной план?"



Michael [Wilton, гитарист QUEENSRŸCHE] работал над сайд-проектом. Он сказал нам, что собирается посвятить некоторое время сочинению своего сольного диска. Он работал с певцом, который на самом деле в первую очередь барабанщик, и очень хороший барабанщик, по имени Todd La Torre. Он смог нанять его для работы над своим сольным проектом. И в то время, когда мы приняли решение отказаться от нашего бывшего вокалиста, именно тогда Mike подошёл к нам и сказал: "Слушайте, ребята, я тут работаю с этим вокалистом над своим сольным проектом. Он знает о группе. На самом деле, поработав с ним несколько недель, я убедился, что этот парень действительно может попасть во многие из тех нот, в которые попадал Geoff. Так что если мы хотим собраться и прослушать его, просто дайте мне знать". И в то время Geoff работал над своим сольным проектом — он уже далеко продвинулся в работе, к тому моменту он, насколько я помню, уже выпустил альбом и планировал турне. Ну а мы какое-то время оставались в неопределённости. И тогда к нам обратился Mike и предложил кандидатуру [Todd'а] в качестве вокалиста, чтобы мы могли исполнить несколько каверов, а также песни QUEENSRŸCHE.



Мы собрались вместе. И это был один из тех случаев, когда... не осознавая и не зная слишком многого о ком-то... Он был хорошо осведомлён о группе. Когда Michael привёл его на репетицию, мы просто сели и начали разговаривать: "Эй, что ты слушаешь?" Мы просто начали болтать и говорить о QUEENSRŸCHE и о нём самом как о музыканте. Так что мы просто собрались на одну репетицию после обеда и всё подготовили. И он спросил: "Эй, с чего вы хотите начать?" И мы сказали: "Ты скажи нам, если ты хочешь отрепетировать какую-нибудь песню QUEENSRŸCHE, просто дай нам знать, какую именно, потому что я уверен, что Michael дал тебе список песен, которые мы могли бы попробовать". И он говорит: "Как насчёт "Queen Of The Reich"?" — "Хорошо. Отлично. Отлично". Мы начали вступление, и вот он поёт это вступление, где его голос нарастает с долгим, кричащим, пронзительным тоном, а я играю на басу, слышу это, смотрю на Scott'а [Rockenfield'а, тогдашнего барабанщика QUEENSRŸCHE], и говорю: "Вау!" И я просто играю. Мы доиграли песню, и я сказал: "Конечно, я сдаюсь. Давайте работать вместе". И все согласились. Потребовалась всего одна песня».







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