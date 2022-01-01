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*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 20
*MOONSPELL отменили британский тур 16
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 12
*Новое видео STRATOVARIUS 12
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Queensrÿche

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Выпустит ли QUEENSRŸCHE биографию?



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У гитариста QUEENSRŸCHE Michael'a Wilton'a спросили, думала ли группа о выпуске биографии:

«У нас были предложения от людей написать для нас книгу. И это требует много времени — чтобы все организовать и все сделать. А мы все время работаем; мы в дороге, мы занимаемся [прессой]. Но в какой-то момент, возможно, мы что-то выпустим. Будут ли это просто концертные фотографии или что-то в этом роде, или кто-то сделает для нас книгу. Кто знает? Вы должны понимать, что такие вещи требуют много времени».




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