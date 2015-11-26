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Видео с концерта QUEENSRŸCHE



30 марта QUEENSRŸCHE выступили в Сакраменто, Калифорния, на площадке Ace Of Spades. Видео исполнения "Empire", снятое на концерте с трёх камер, доступно для просмотра ниже.





















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