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Queensrÿche

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Гитарист QUEENSRŸCHE: «Нам предлагали много денег за реюнион?»



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Michael Wilton в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" опроверг слова Geoff'a Tate'a, утверждавшего, что за реюнион QUEENSRŸCHE предлагали много денег:

«Я не знаю. Я не слышал об этом. Я не видел никаких предложений. Я знаю, что наш менеджмент не получал никаких предложений. Так что я понятия не имею об этом».




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18 мар 2023
M
Mike Barlow
То есть после того как ЛаТорре спас группу, надо выставить его на мороз и заменить человеком, который группу четверть века топил. Ну такое.
Like!2

просмотров: 263

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