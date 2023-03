сегодня



QUEENSRŸCHE открыли тур



Видео с выступления QUEENSRŸCHE, которое состоялось третьего марта в Орландо, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"In Extremis"

"Lost In Sorrow" (live debut)

"Spreading the Disease" (first performance since 2012)

"Child Of Fire" (first performance since 2014)

"En Force"

"Don't Look Back" (live debut)

"Light Years"

"Sicdeth" (live debut)

"Forest" (live debut)

"Jet City Woman"

"Inner Unrest" (live debut)

"Empire"

"Behind The Walls"

"Queen Of The Reich"

"My Empty Room" (first performance since 2015)

"Eyes Of A Stranger"



Бис:

"Deliverance" (first performance since 1987)

"Roads To Madness" (first performance since 2013)







