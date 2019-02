сегодня



Новая песня QUEENSRŸCHE



"Blood Of The Levant", новая песня группы , доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Verdict", выход которого запланирован на 1 марта на Century Media Records.



Трек-лист:



01. Blood Of The Levant

02. Man The Machine

03. Light-Years

04. Inside Out

05. Propaganda Fashion

06. Dark Reverie

07. Bent

08. Inner Unrest

09. Launder The Conscience

10. Portrait









QUEENSRЕёCHE's spring U.S. headline tour with special guests FATES WARNING will kick off on March 2 in Orlando, making stops in major markets such as New York, Atlanta, Chicago, and Los Angeles, and will wrap on April 3 in Seattle. THE CRINGE will be joining both bands on select dates.





















