Видео с текстом от QUEENSRŸCHE



QUEENSRŸCHE опубликовали официальное видео с текстом на песню "Dark Reverie", которая войдёт в готовящийся к выходу 1 марта на Century Media Records альбом "The Verdict".



Zeuss (Rob Zombie, Iced Earth, Hatebreed) спродюсировал, смикшировал и провёл мастеринг альбома в американских студиях Uberbeatz, Planet-Z и Watershed.



Трек-лист:



01. Blood Of The Levant



02. Man The Machine



03. Light-Years



04. Inside Out



05. Propaganda Fashion



06. Dark Reverie



07. Bent



08. Inner Unrest



09. Launder The Conscience



10. Portrait



CD 2:



"I Dream In Infrared" (Acoustic)

"Open Road" (Acoustic)

"46° North"

"Mercury Rising"

"Espiritu Muerto"

"Queen Of The Reich" (live) (Live 2012)

"En Force" (live) (Live 2012)

"Prophecy" (live) (Live 2012)

"Eyes Of A Stranger" (Live 2012) (Visionaire)









QUEENSRЕёCHE's spring U.S. headline tour with special guests FATES WARNING will kick off on March 2 in Orlando, making stops in major markets such as New York, Atlanta, Chicago, and Los Angeles, and will wrap on April 3 in Seattle. THE CRINGE will be joining both bands on select dates.

















