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Вокалист QUEENSRŸCHE: «Мы использовали винтажное оборудование»



Todd La Torre в рамках недавнего интервью рассказал о новом альбоме QUEENSRŸCHE:



«Каждая песня может немного отличаться по настроению, и мы хотели просто использовать настоящие усилители и все старинные, настоящие вещи, которые использовались на протяжении всей истории QUEENSRŸCHE.



Все барабаны мы записали в одном месте в Клируотере (Флорида) — в огромном доме с самым удивительным потолком для барабанной комнаты. Так что мы записали все барабаны именно там. А потом, правда, у меня дома [в Санкт-Петербурге, штат Флорида], мы смогли записать все гитары, бас и вокал.



В прошлом мы арендовали студии за тысячи долларов в день, но теперь нам это уже не нужно. И наш продюсер Zeuss, который работал с нами над двумя последними альбомами, он также сотрудничал и с Rob Zombie; он очень опытный человек, [и] он занимается сведением и мастерингом, так что он — универсальный мастер — он приехал сюда из Массачусетса. Поэтому он справляется со всеми обязанностями. И все идет очень хорошо. Мы отлично проводим время!»













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