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*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 30
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 25
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 19
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Думали ли QUEENSRŸCHE завершить карьеру?



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В рамках недавней беседы у гитариста QUEENSRŸCHE Michael'a Wilton'a спросили, думали ли он и басист Eddie Jackson о том, что из-за перемен в составе стоит прекратить деятельность группы и уйти в другие проекты, на что он ответил:

«Мы с Eddie занимаемся этим так долго — уже около 40 лет или около того. Но дело скорее в том, что QUEENSRŸCHE — это единое целое, а мы лишь его подвижная часть. Сущность QUEENSRŸCHE больше, чем каждый отдельный человек, это комбинация всех личностей. И вы просто хотите добиться наилучшего результата от тех участников группы, которые у нас есть.

С годами люди меняются, они хотят идти в разных направлениях и делать разные вещи в своей жизни, и всё это часть процесса. Это всё то, с чем нам приходится иметь дело за пределами музыкального бизнеса. Речь идёт скорее о том, чтобы найти самую сильную версию того, что ты делаешь».




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