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*Новый альбом MEGADETH вот уже почти совсем 80
*Лидер BEHEMOTH решил бороться с преследованиями 56
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Почему я до сих пор исполняю песни ACCEP... 35
*Лидер BEHEMOTH: «Я любимый козёл отпущения для прокурора» 27
*Новая песня БАТЮШКА 19
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Queensrÿche

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8 мар 2021 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE критикует лидера Техаса

2 мар 2021 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE — о положении барабанщика

28 янв 2021 : 		 QUEENSRŸCHE работают над 14-15 песнями

20 янв 2021 : 		 QUEENSRŸCHE работают над новым альбомом

13 янв 2021 : 		 SCOTT ROCKENFIELD никуда не уходит из QUEENSRŸCHE

2 янв 2021 : 		 Биография QUEENSRŸCHE выйдет в конце года

3 дек 2020 : 		 Музыканты ADAMANTIS, TRAVELER исполняют QUEENSRŸCHE

29 июн 2020 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE: «Надевайте грёбаные маски!»

8 май 2020 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE работает над новым альбомом

9 апр 2020 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE: «Самый недооценённый альбом группы — это...»

18 мар 2020 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE: «В паузу запишу альбом»

7 фев 2020 : 		 Видео с текстом от QUEENSRŸCHE

4 фев 2020 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE: «Мы хотим развиваться»

23 янв 2020 : 		 QUEENSRŸCHE открыли тур

9 янв 2020 : 		 Видео с текстом от QUEENSRŸCHE

16 дек 2019 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

18 ноя 2019 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

9 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления QUEENSRŸCHE

22 окт 2019 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

2 окт 2019 : 		 Видео с текстом от QUEENSRŸCHE

21 авг 2019 : 		 GEOFF TATE: «QUEENSRŸCHE предлагали воссоединение, но предложение отклонили»

26 июл 2019 : 		 Видео с текстом от QUEENSRŸCHE

9 апр 2019 : 		 Вокалист FATES WARNING присоединился на сцене к QUEENSRŸCHE

7 апр 2019 : 		 Видео с концерта QUEENSRŸCHE

1 апр 2019 : 		 QUEENSRŸCHE исполнили новую песню вживую

26 мар 2019 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE
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Вокалист QUEENSRŸCHE критикует лидера Техаса



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Вокалист QUEENSRŸCHE Todd La Torre подверг критики решение губернатора Техаса Грега Эббота об открытии всего и вся на 100%:

«Вот же абыбошкаебоботина! Вот почему наша индустрия будет последней, которая будет открыта. Извлечен ровно ноль уроков. Тик ток».

QUEENSRЕёCHE Singer Blasts





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