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Вокалист QUEENSRŸCHE критикует лидера Техаса



Вокалист QUEENSRŸCHE Todd La Torre подверг критики решение губернатора Техаса Грега Эббота об открытии всего и вся на 100%:



«Вот же абыбошкаебоботина! Вот почему наша индустрия будет последней, которая будет открыта. Извлечен ровно ноль уроков. Тик ток».













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