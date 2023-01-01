сегодня



Гитарист QUEENSRŸCHE готовит сольный альбом



В рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" у Michael'a "Whip" Wilton'a спросили, есть ли у него в планах какие-то музыкальные активности помимо QUEENSRŸCHE:



«Да, у меня есть проект, который выйдет, надеюсь, в конце этого года или в начале следующего. И это просто хард-рок, ничего прогрессивного в духе QUEENSRŸCHE или чего-то подобного».



Так он будет выпущен под собственным именем?



Да



И это именно сольная пластинка?



Да



Будете ли Вы петь?



Нет, у меня есть группа ребят из Сиэтла.







+0 -0



просмотров: 218

