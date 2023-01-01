Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 38
*Новый рекорд METALLICA 37
*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 33
*KERRY KING вернётся в 2024! 31
*STEVEN TYLER: вторая пошла! 24
*Новое видео KING DIAMOND 23
*Вокалист CREED выбрал своего рок-бога 23
*Новый альбом SUFFOCATION доступен для прослушивания 15
*Фрагмент концертного релиза ORPHANED LAND 15
*DON DOKKEN: «NETFLIX снимает фильм о нас» 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 38
*Новый рекорд METALLICA 37
*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 33
*KERRY KING вернётся в 2024! 31
*STEVEN TYLER: вторая пошла! 24
[= ||| все новости группы



*

Queensrÿche

*



9 ноя 2023 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE готовит сольный альбом

8 ноя 2023 : 		 QUEENSRŸCHE целиком сыграют дебют

21 сен 2023 : 		 Кавер-версия BILLY IDOL от QUEENSRŸCHE

18 июл 2023 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

10 июн 2023 : 		 Бывший из QUEENSRŸCHE продолжает крестовый поход

5 июн 2023 : 		 SCOTT ROCKENFIELD обещает правду о QUEENSRŸCHE

4 май 2023 : 		 Видео полного выступления QUEENSRŸCHE

13 апр 2023 : 		 MATT BARLOW присоединился на сцене к QUEENSRŸCHE

12 апр 2023 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE — о сет-листах

18 мар 2023 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE: «Нам предлагали много денег за реюнион?»

8 мар 2023 : 		 QUEENSRŸCHE открыли тур

28 фев 2023 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

19 янв 2023 : 		 Музыканты QUEENSRŸCHE — о туре с JUDAS PRIEST: «Всё идёт как по маслу!»

12 янв 2023 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE — о влиянии гранжа на группу

26 дек 2022 : 		 QUEENSRŸCHE в 4К

20 дек 2022 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE обещает редкие песни

6 дек 2022 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

25 ноя 2022 : 		 Выпустит ли QUEENSRŸCHE биографию?

18 ноя 2022 : 		 Разборки в QUEENSRŸCHE не закончены

3 ноя 2022 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE: «Ездить стало дорого»

27 окт 2022 : 		 Думали ли QUEENSRŸCHE завершить карьеру?

21 окт 2022 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE — о том, зачем группа записала песню BILLY IDOL'а

20 окт 2022 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE — о возвращении группы к корням

16 окт 2022 : 		 QUEENSRŸCHE исполнили две новые песни

12 окт 2022 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

5 окт 2022 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE: «За десять лет я всё доказал»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист QUEENSRŸCHE готовит сольный альбом



zoom
В рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" у Michael'a "Whip" Wilton'a спросили, есть ли у него в планах какие-то музыкальные активности помимо QUEENSRŸCHE:

«Да, у меня есть проект, который выйдет, надеюсь, в конце этого года или в начале следующего. И это просто хард-рок, ничего прогрессивного в духе QUEENSRŸCHE или чего-то подобного».

Так он будет выпущен под собственным именем?

Да

И это именно сольная пластинка?

Да

Будете ли Вы петь?

Нет, у меня есть группа ребят из Сиэтла.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 218

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом