26 дек 2022



QUEENSRŸCHE в 4К



Видео полного выступления QUEENSRŸCHE, состоявшегося 21 октября в Wings Event Center, Kalamazoo, Michigan, доступно для просмотра ниже:



01. Queen Of The Reich 0:00

02. Warning 4:31

03. En Force 9:14

04. Behind The Walls 15:20

05. Empire 21:39

06. Operation: Mindcrime 26:01

07. Screaming In Digital 29:11

08. Eyes Of A Stranger 32:53







просмотров: 252