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QueenscrŸche

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10 янв 2022 : 		 QUEENSRŸCHE приступили к записи

10 янв 2022 : 		 CASEY GRILLO подтвердил, что будет на записи QUEENSRŸCHE

30 ноя 2021 : 		 QUEENSRŸCHE начнут запись зимой

27 окт 2021 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

25 окт 2021 : 		 Бывший барабанщик QUEENSRŸCHE подал в суд на коллег

24 окт 2021 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE: «Mike Stone может принять участие в записи»

27 сен 2021 : 		 Басист QUEENSRŸCHE — о переменах в группах

12 авг 2021 : 		 MIKE STONE продолжит выступать с QUEENSRŸCHE

27 июл 2021 : 		 Биография QUEENSRŸCHE выйдет осенью

6 июл 2021 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

5 июл 2021 : 		 Из QUEENSRŸCHE ушёл гитарист

29 июн 2021 : 		 QUEENSRŸCHE возобновили работу

23 июн 2021 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE: «Сейчас группа выпускает музыку лучше, чем с оригинальными участниками»

21 июн 2021 : 		 Бокс-сеты QUEENSRŸCHE выйдут летом

25 май 2021 : 		 MIKE STONE выступил с QUEENSRŸCHE

20 май 2021 : 		 SCOTT ROCKENFIELD опубликовал демо-версию QUEENSRŸCHE

10 май 2021 : 		 Барабанщик QUEENSRŸCHE запустил сайт QUEENSRŸCHE-2021

8 мар 2021 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE критикует лидера Техаса

2 мар 2021 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE — о положении барабанщика

28 янв 2021 : 		 QUEENSRŸCHE работают над 14-15 песнями

20 янв 2021 : 		 QUEENSRŸCHE работают над новым альбомом

13 янв 2021 : 		 SCOTT ROCKENFIELD никуда не уходит из QUEENSRŸCHE

2 янв 2021 : 		 Биография QUEENSRŸCHE выйдет в конце года

3 дек 2020 : 		 Музыканты ADAMANTIS, TRAVELER исполняют QUEENSRŸCHE

29 июн 2020 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE: «Надевайте грёбаные маски!»

8 май 2020 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE работает над новым альбомом
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CASEY GRILLO подтвердил, что будет на записи QUEENSRŸCHE



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CASEY GRILLO подтвердил, что будет на записи QUEENSRŸCHE:

«Мы собирались вместе и занимались сочинительством и прочим. За последние год-полтора Michael [Wilton, гитара] начал присылать мне треки, ещё во времена COVID, и я просто делал несколько дорожек к тому, что он записал. Некоторые из этих песен стали тем, что будет на альбоме».

Drummer CASEY GRILLO Confirms He Will Play On Upcoming QUEENSRЕёCHE Album





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