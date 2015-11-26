CASEY GRILLO подтвердил, что будет на записи QUEENSRŸCHE
CASEY GRILLO подтвердил, что будет на записи QUEENSRŸCHE:
«Мы собирались вместе и занимались сочинительством и прочим. За последние год-полтора Michael [Wilton, гитара] начал присылать мне треки, ещё во времена COVID, и я просто делал несколько дорожек к тому, что он записал. Некоторые из этих песен стали тем, что будет на альбоме».
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