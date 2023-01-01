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*SABATON — новая жертва культуры отмены? 85
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 44
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Corpsegrinder во всем лучше Bar... 23
*Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания 20
*Басистка MERCYFUL FATE: «KING лично консультировал, что мне ... 20
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Queensrÿche

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Музыканты QUEENSRŸCHE — о туре с JUDAS PRIEST: «Всё идёт как по маслу!»



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Участники QUEENSRŸCHE Michael Wilton и Todd La Torre поговорили о том, как проходит тур с JUDAS PRIEST:

M: «JUDAS PRIEST были одним из моих увлечений в позднем подростковом возрасте, в возрасте 20 лет. Так что я тяготел к двухгитарным хард-рок/металл-группам. Я слушал этих парней — все их старые альбомы, они у меня до сих пор есть, эти пластинки. И с тех пор как мы смогли гастролировать с ними, для меня они просто очень хорошие люди, с ними очень легко работать, и они выкладываются каждый вечер. Они отжигают по полной. Rob [Halford, вокалист PRIEST] всё ещё на высоте. И для меня это хорошая комбинация. И наша музыка в какой-то мере дополняет друг друга. Но для меня вся эта ситуация проста: "Да, я вырос, слушая этих ребят, а теперь я с ними в туре". Это чертовски круто».

T: «Да, это круто. И дело в том, что случиться может всё что угодно. Мы включаем новости или Интернет, и оказывается, что кто-то скончался, случилось что-то трагическое. И когда видишь группу, которая существует так долго, как JUDAS PRIEST, когда ты участвуешь в туре с ними, ты думаешь: "Сколько ещё туров у всех впереди?" Ты не знаешь ответа на этот вопрос. Так что два тура с ними — это просто потрясающе. И они изменили сет-лист в обоих отрезках тура — всё было совершенно иначе. И было здорово познакомиться с ними поближе, как сказал Michael... Мы приходили в гримёрку и слышали, как они репетируют в одной из маленьких боковых комнат. У Scott'a [Travis'a, барабанщик'a ОГВФЫ PRIEST] есть репетиционная установка, и они все были там и репетировали какую-то часть песни. А мы думали: "О да".

Это было очень весело. Мы их очень уважаем. И к нам относились очень хорошо. Это был настоящий праздник, и для нас большая честь, что они не только выбрали нас один раз, но и, я думаю, увидели, что мы справились... И за кулисами наша команда... У нас была 10-минутная пересменка, поэтому мы должны были всё сделать — бум, бум, бум — и готово. И мы придерживались этого графика, были профессионалами и не мешали им... Мы полностью автономная единица, поэтому мы не полагаемся на них во многих вопросах. У нас всё своё. И всё прошло как по маслу. Мы не могли и мечтать о более приятной ситуации.

Michael гастролировал со всеми — Ozzy [Osbourne'ом], DIO и IRON MAIDEN. У меня нет такого опыта, но у меня было несколько отличных туров со SCORPIONS, а теперь несколько отличных туров с JUDAS PRIEST, и, конечно, фестивальные выступления с другими группами. Но эти туры были просто великолепны. Да и время было выбрано как нельзя лучше, потому что вышел новый альбом QUEENSRŸCHE "Digital Noise Alliance". У нас было по несколько тысяч человек за вечер. В зале было много футболок QUEENSRŸCHE. Хорошая реакция на песни. Мы очень благодарны им!»




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