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MIKE STONE продолжит выступать с QUEENSRŸCHE



QUEENSRŸCHE подтвердили, что в 2021 году Mike Stone продолжит выступать с группой. На вопрос о том, станет ли он официальным членом, группа ответила:



«Год пройдёт, а там посмотрим...»











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