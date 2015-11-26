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Queensrÿche

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Вокалист QUEENSRŸCHE — о положении барабанщика



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В рамках недавнего интервью с "The Eddie Trunk Podcast" вокалист QUEENSRŸCHE Todd La Torre в очередной раз ответил о ситуации с барабанщиком группы, Scott'ом Rockenfield'ом:

«Да я не в курсах. Я знаю, что он ушёл на время, сказал, что это займёт полгода, а прошло уже четыре года (смеётся). Casey проявляется каждый день. Он был и на процессе сочинения, и на записи и если нужно, то готов выступать. Вот и всё, что я могу сказать на этот счёт.

Я годами с ним не общался. Так что я без понятия, что вообще происходит. И, соответственно, что-то сказать вам не могу».

На замечание Eddie Trunk'a о том, что ещё два года назад Scott Rockenfield сказал ему, что у него есть своя правда, Todd ответил:

«Я не знаю, какая там у него своя правда. Люди спрашивают, но честно — у меня как приступ дежа вю. Идите почитайте ответы четыре года назад, потому что за это время _ничего_ не изменилось. Насколько я понимаю, связи с ним особой нет. И ничего кроме этого сказать не могу. Кто-то думает: "Они там что-то скрывают и не говорят", но говорить-то нечего, потому что с ним не общались, я не говорил с ним, он — со мной. Casey с нами четыре года — он четыре года с нами играет и делает свою работу замечательно.

Давай возьмём пример тебя. Ты говоришь, что тебе надо полгода паузы для, скажем к примеру, уходу за ребёнком, но проходит четыре года, а ты не выходишь на связь. Так что будет с радиостанцией — ей прекратить работать, раз тебя нет? И учитывай, что тебя не увольняли, ты официально не уходил или не оформлял, что не вернёшься; ты просто исчез и ничего не говоришь. Это как? Тебя ждать и сидеть в неведении? Или найти талантливого человека на адекватную замену и продолжать?

Так что я не хочу говорить чего-то плохого или хорошего, мне нечего просто сказать на этот счёт, кроме как то, что он сказал, что ему нужно было уйти, и он так и не вернулся».

Партии ударных для "The Verdict" записывал Todd.

QUEENSRЕёCHE





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