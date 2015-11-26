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Из QUEENSRŸCHE ушёл гитарист



Гитарист QUEENSRŸCHE Parker Lundgren сообщил об уходе из группы ради «других деловых начинаний».



«В течение нескольких лет я глубоко погрузился в коллекционирование и продажу гитар, а также редких и интересных музыкальных инструментов. Эта страсть привела к открытию моего гитарного магазина Diablo Guitars в 2019 году. С тех пор мой бизнес вырос, и недавно я приобрёл помещение с ремонтной мастерской полного цикла. В 2020 году мы с женой открыли магазин Lucky Devil Latte, который быстро расширился до нескольких точек. С появлением этих новых проектов и связанных с ними обязанностей моё время, которое я могу посвятить QUEENSRŸCHE, стало более ограниченным, и я больше не могу уделять должного времени и внимания. По этим причинам я принял трудное решение отказаться от роли гитариста в QUEENSRŸCHE.



Я хочу поблагодарить моих друзей, семью и поклонников за то, что последние 13 лет превратились в удивительное путешествие. Я желаю всего самого лучшего моим коллегам по группе, команде и всем, кто нас поддерживал. Я надеюсь на вашу дальнейшую поддержку в моих новых начинаниях».



Остальные участники QUEENSRŸCHE добавили в отдельном заявлении:



«На протяжении более десяти лет мы с огромным удовольствием наблюдали за тем, как он постоянно развивается и расцветает как гитарист, автор песен и, что самое главное, — как замечательный человек. Parker всегда будет для нас членом семьи, и мы желаем ему всяческих успехов в его новых начинаниях. Дерзай, брат!»







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