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Гитарист QUEENSRŸCHE — о возвращении в группу



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Mike Stone в рамках недавней беседы рассказал о причинах, по которым он вернулся в коллектив:

«Жизнь иногда подбрасывает вам разные сюрпризы. И это был один из таких случаев. Я только что переехал через всю страну — мы с женой — и последние лет восемь-десять я выступал с джазовыми концертами; это было основное занятие, которое мне очень нравилось. Мы решили переехать на юго-запад, что и сделали, и пробыли здесь около месяца. Мы сделали кучу дел на новом месте и обустроились. И я сказал Лоре: "Слушай, я, наверное, должен заняться этим и начать искать джазовые концерты". Она также играет на бас-гитаре в джазовой группе. Мы пробыли здесь около месяца, и буквально на следующее утро мне позвонил Eddie Jackson [басист QUEENSRŸCHE] и спросил, могу ли я выступить на нескольких концертах. И я сказал: "Вау! Звучит очень интересно". [Смеётся]. И я поехал и отыграл несколько концертов. И я уже занимаюсь этим с мая, насколько я помню. И всё идёт отлично».

На вопрос о том, было ли трудным решение вернуться в QUEENSRŸCHE в этот раз, он сказал:

«Это было не трудно в том смысле... Многие люди, не знаю, понимают ли они, но пару лет назад я выступал в качестве подменяющего музыканта в рамках тура со SCORPIONS; мы провели со SCORPIONS около трёх недель, и я вызвался на подмену буквально в последний момент. И это было очень здорово. Тогда я впервые вышел в таком составе, какой он сейчас, и, надо же, как здорово всё прошло. И я сказал тогда Eddie и Michael'у [Wilton'у, гитара]: "Если вам когда-нибудь кто-нибудь понадобится, просто позвоните мне". И я рад, что они позвонили. И, как я уже сказал, я был рад сделать этот шаг».

QUEENSRЕёCHE Guitarist MIKE STONE On His Return To Band:

















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