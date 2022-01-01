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*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 46
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 20
*ROBERT FRIPP не парится насчёт негативной реакции на его вид... 19
*CORONER начнут запись зимой 18
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Queensrÿche

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Гитарист QUEENSRŸCHE: «Ездить стало дорого»



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В рамках подкаста "Signals From Mars" гитарист QUEENSRŸCHE Michael Wilton обсудил перемены в гастрольном бизнесе после пандемии:

«Пандемия в некотором роде привела в упадок музыкальную индустрию для тяжёлой музыки, рок- и металл-групп. Они зарабатывают на жизнь гастролями, и эта индустрия была закрыта. Закрывалось множество заведений. Так что всё закрывалось и сводилось к минимуму.

Давайте посмотрим правде в глаза: технология меняется, индустрия меняется. Люди не покупают пластинки. Они пользуются потоковым вещанием. Группам не платят за потоковое вещание. Это дерьмо. У тебя сотни тысяч прослушиваний, и на это ты можешь купить себе кофе в Starbucks.

Группы думают, как адаптироваться и выжить. Проблемы есть всегда. Сейчас инфляция, а это значит, что дизельные автобусы для гастролей стоят до смешного дорого — по крайней мере, в два раза дороже, чем в 2019 году. Так что есть множество проблем. Инфляция — цены растут, но наши зарплаты не растут. Это создаёт трудности для гастролирующих групп.

Я надеялся, что, возможно, произойдёт какой-то большой ренессанс после этой эпидемии, и что музыка станет выходом для всех. Но знаете, всё остается так, как есть.

После пандемии ты оказываешься в такой ситуации. Это тяжело. Словно вы снова попали на Дикий Запад. Всем придётся переосмыслить свои действия. Чтобы выжить в этой индустрии, вам придётся по-настоящему разобраться в своей конечной цели. Но я оптимист, и я думаю, что индустрия наверстает упущенное и вернётся в прежнее русло, просто на это потребуется больше времени. К счастью, у таких групп, как QUEENSRŸCHE, есть свои поклонники, и мы можем гастролировать, и есть множество фанатов, изголодавшихся по развлечениям, которые хотят прийти и поддержать живую музыку. И нам очень повезло, что мы можем это делать. И именно этим мы сейчас и занимаемся».




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