сегодня



Гитарист QUEENSRŸCHE: «Ездить стало дорого»



В рамках подкаста "Signals From Mars" гитарист QUEENSRŸCHE Michael Wilton обсудил перемены в гастрольном бизнесе после пандемии:



«Пандемия в некотором роде привела в упадок музыкальную индустрию для тяжёлой музыки, рок- и металл-групп. Они зарабатывают на жизнь гастролями, и эта индустрия была закрыта. Закрывалось множество заведений. Так что всё закрывалось и сводилось к минимуму.



Давайте посмотрим правде в глаза: технология меняется, индустрия меняется. Люди не покупают пластинки. Они пользуются потоковым вещанием. Группам не платят за потоковое вещание. Это дерьмо. У тебя сотни тысяч прослушиваний, и на это ты можешь купить себе кофе в Starbucks.



Группы думают, как адаптироваться и выжить. Проблемы есть всегда. Сейчас инфляция, а это значит, что дизельные автобусы для гастролей стоят до смешного дорого — по крайней мере, в два раза дороже, чем в 2019 году. Так что есть множество проблем. Инфляция — цены растут, но наши зарплаты не растут. Это создаёт трудности для гастролирующих групп.



Я надеялся, что, возможно, произойдёт какой-то большой ренессанс после этой эпидемии, и что музыка станет выходом для всех. Но знаете, всё остается так, как есть.



После пандемии ты оказываешься в такой ситуации. Это тяжело. Словно вы снова попали на Дикий Запад. Всем придётся переосмыслить свои действия. Чтобы выжить в этой индустрии, вам придётся по-настоящему разобраться в своей конечной цели. Но я оптимист, и я думаю, что индустрия наверстает упущенное и вернётся в прежнее русло, просто на это потребуется больше времени. К счастью, у таких групп, как QUEENSRŸCHE, есть свои поклонники, и мы можем гастролировать, и есть множество фанатов, изголодавшихся по развлечениям, которые хотят прийти и поддержать живую музыку. И нам очень повезло, что мы можем это делать. И именно этим мы сейчас и занимаемся».







+0 -0



просмотров: 161

