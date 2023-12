27 дек 2023



Новая книга о QUEENSRŸCHE выйдет весной



Новая книга о QUEENSRŸCHE, "Roads To Madness: The Touring History Of Queensrÿche (1981-1997)", доступна для пред-заказа и появится в марте 2024 года.











