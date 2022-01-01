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*Новое видео METALLICA 85
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 41
*Видео с первого выступления PANTERA 22
*Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления груп... 13
*TIM 'RIPPER' OWENS: «В ICED EARTH ни ногой!» 11
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Queensrÿche

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|||| 6 дек 2022

Новое видео QUEENSRŸCHE



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Sicdeth, новое видео группы QUEENSRÿCHE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Digital Noise Alliance", выход которого состоялся седьмого октября на Century Media.




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