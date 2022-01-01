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*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 27
*Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать» 19
*MOONSPELL отменили британский тур 11
*OZZY OSBOURNE: «Больше никакого BLACK SABBATH» 11
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*ZAKK WYLDE начал учить песни PANTERA 7
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*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 27
*Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать» 19
*MOONSPELL отменили британский тур 11
*OZZY OSBOURNE: «Больше никакого BLACK SABBATH» 11
*Новое видео OBITUARY 10
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Queensrÿche

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18 ноя 2022 : 		 Разборки в QUEENSRŸCHE не закончены

3 ноя 2022 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE: «Ездить стало дорого»

27 окт 2022 : 		 Думали ли QUEENSRŸCHE завершить карьеру?

21 окт 2022 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE — о том, зачем группа записала песню BILLY IDOL'а

20 окт 2022 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE — о возвращении группы к корням

16 окт 2022 : 		 QUEENSRŸCHE исполнили две новые песни

12 окт 2022 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

5 окт 2022 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE: «За десять лет я всё доказал»

1 сен 2022 : 		 Новая песня QUEENSRŸCHE

25 авг 2022 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

22 июл 2022 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

2 июл 2022 : 		 TODD LA TORRE: «Когда я пришёл в QUEENSRŸCHE, мне грозили смертью»

23 июн 2022 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

23 май 2022 : 		 Новый альбом QUEENSRŸCHE выйдет осенью

26 апр 2022 : 		 Музыканты QUEENSRŸCHE ответили барабанщику

4 апр 2022 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE — о возвращении в коллектив Tate'a и Rockenfield'a

9 мар 2022 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE: «Мы использовали винтажное оборудование»

25 фев 2022 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE — о Casey Grillo

24 фев 2022 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE — о возвращении в группу

9 фев 2022 : 		 Вокал для шести песен QUEENSRŸCHE готов

10 янв 2022 : 		 QUEENSRŸCHE приступили к записи

10 янв 2022 : 		 CASEY GRILLO подтвердил, что будет на записи QUEENSRŸCHE

30 ноя 2021 : 		 QUEENSRŸCHE начнут запись зимой

27 окт 2021 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

25 окт 2021 : 		 Бывший барабанщик QUEENSRŸCHE подал в суд на коллег

24 окт 2021 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE: «Mike Stone может принять участие в записи»
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|||| 18 ноя 2022

Разборки в QUEENSRŸCHE не закончены



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В рамках недавней беседы с Classic Rock гитарист QUEENSRŸCHE Michael Wilton рассказал о юридических действиях по иску Scott'a Rockenfeld'a:

«Процесс идёт, и юристы занимаются этим. Всё решится само собой. С QUEENSRŸCHE постоянно судятся из-за чего-нибудь, это часть бизнеса. Но жизнь продолжается».




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