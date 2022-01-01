18 ноя 2022



Разборки в QUEENSRŸCHE не закончены



В рамках недавней беседы с Classic Rock гитарист QUEENSRŸCHE Michael Wilton рассказал о юридических действиях по иску Scott'a Rockenfeld'a:



«Процесс идёт, и юристы занимаются этим. Всё решится само собой. С QUEENSRŸCHE постоянно судятся из-за чего-нибудь, это часть бизнеса. Но жизнь продолжается».







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