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Вокалист QUEENSRŸCHE записал ударные для нового альбома



QUEENSRŸCHE подтвердили, что партии ударных для нового альбома "The Verdict" записал вокалист коллектива, Todd La Torre.



Последние два года барабанщик группы, Scott Rockenfield дистанцировался от дел коллектива ради того, чтобы уделять внимание сыну, который родился в начале 2017 года. В последнее время в составе группы с ними играл бывший ударник KAMELOT Casey Grillo.



На вопрос фаната о том, означает ли отсутствие Scott'a в делах группы то, что Casey становится постоянным участником команды, группа ответила:



«Мы живём сегодняшним днём и стараемся сильно далеко вперёд не заглядывать. Всё всегда меняется, и мы не можем предвидеть, что уготовано нам будущим. Сейчас мы сконцентрировали своё внимание на том, чтобы альбом получили наши фанаты и мы поехали в тур в его поддержку».























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