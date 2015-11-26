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Queensrÿche

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16 янв 2019 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE записал ударные для нового альбома

15 янв 2019 : 		 Видео с текстом от QUEENSRŸCHE

11 янв 2019 : 		 Новая песня QUEENSRŸCHE

25 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления QUEENSRŸCHE

18 ноя 2018 : 		 Новая песня QUEENSRŸCHE

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19 июн 2018 : 		 Видео полного выступления QUEENSRŸCHE

8 май 2018 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

24 фев 2018 : 		 QUEENSRŸCHE опровергли уход барабанщика

31 дек 2017 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

21 сен 2017 : 		 QUEENSRŸCHE начнут запись в октябре

1 июл 2017 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

22 май 2017 : 		 QUEENSRŸCHE почтили память Криса Корнелла

10 май 2017 : 		 Барабанщик KAMELOT в QUEENSRŸCHE

8 май 2017 : 		 QUEENSRŸCHE хотят начать запись осенью

26 апр 2017 : 		 Барабанщик KAMELOT выступает с QUEENSRŸCHE

4 апр 2017 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

3 апр 2017 : 		 Барабанщик KAMELOT выступил с QUEENSRŸCHE

29 мар 2017 : 		 Барабанщик KAMELOT поедет в тур с QUEENSRŸCHE

20 янв 2017 : 		 Вокалиста QUEENSRŸCHE подвергли резкой критике за размещения картинки с Трампом и Путиным

17 дек 2016 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

14 дек 2016 : 		 У QUEENSRŸCHE есть идеи для нового альбома

11 дек 2016 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

6 дек 2016 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

5 дек 2016 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE сцепился с фанатом
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Вокалист QUEENSRŸCHE записал ударные для нового альбома



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QUEENSRŸCHE подтвердили, что партии ударных для нового альбома "The Verdict" записал вокалист коллектива, Todd La Torre.

Последние два года барабанщик группы, Scott Rockenfield дистанцировался от дел коллектива ради того, чтобы уделять внимание сыну, который родился в начале 2017 года. В последнее время в составе группы с ними играл бывший ударник KAMELOT Casey Grillo.

На вопрос фаната о том, означает ли отсутствие Scott'a в делах группы то, что Casey становится постоянным участником команды, группа ответила:

«Мы живём сегодняшним днём и стараемся сильно далеко вперёд не заглядывать. Всё всегда меняется, и мы не можем предвидеть, что уготовано нам будущим. Сейчас мы сконцентрировали своё внимание на том, чтобы альбом получили наши фанаты и мы поехали в тур в его поддержку».



QUEENSRЕёCHE Confirms Singer TODD LA TORRE Played Drums On New Album








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Alex Chernyatinsky


16 янв 2019, 11:56		Какой же лютый трындец творится в некогда любимых группах.
А сводить новый альбом будет охранник со студии. Ибо ему все равно нечем заняться ночами.


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