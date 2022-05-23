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*Новая песня AVANTASIA 16
*Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к... 14
*Новое видео GRAVE DIGGER 10
*Новое видео ARCH ENEMY 8
*На новом альбоме SOULFLY будет 10-минутный эпик 8
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Queensrÿche

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|||| 23 май 2022

Новый альбом QUEENSRŸCHE выйдет осенью



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QUEENSRŸCHE сообщили о том, что их новая работа получила название "Digital Noise Alliance" и будет выпущена седьмого октября на Century Media Records.






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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23 май 2022
J
Jack of Diamonds
ну это ждем, тем более после вердикта

просмотров: 674

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