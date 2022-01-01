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TODD LA TORRE: «Когда я пришёл в QUEENSRŸCHE, мне грозили смертью»



TODD LA TORRE в рамках недавней беседы вспомнил о той критике, что раздавалась в его адрес тогда, когда он только пришёл в ряды нового для себя коллектива:



«Прежде всего, люди должны помнить: я тоже был большим поклонником этой группы. Так что я понимаю, когда говорят: "О, больше нет DeGarmo [гитариста QUEENSRŸCHE]. Нет и Geoff'а. А теперь ещё и Scott [Rockenfield, оригинальный барабанщик QUEENSRŸCHE] не играет с ними, и бла-бла-бла". Я понимаю этот пуристский менталитет. В то же время, если люди не ладят друг с другом, или если люди просто не хотят больше этим заниматься по каким-либо причинам... Некоторые заявляют: "Они должны были просто отказаться от этого названия и продолжать выступать как RISING WEST (имея в виду название, под которым он и другие участники QUEENSRŸCHE недолго выступали до разрешения вопроса с именем группы). Но постойте, есть же Michael Wilton [гитара] и Eddie Jackson [бас], которые являются основателями этой группы. Они должны просто выбросить свои наследие и имя, на создание которых они потратили всю свою жизнь, потому что часть оригинальных парней больше не в группе? Да пошли вы! У них есть полное право [продолжать выступать как QUEENSRŸCHE]. Название принадлежит им. Это их группа.



Когда я пришёл, то, конечно, почувствовал: "О Боже. Мне много чего придётся пережить". Но я уже прошёл через это, когда был в CRIMSON GLORY. С самого первого дня люди говорили, как ужасно я выгляжу, что у меня нет сценического мастерства, что у меня нет богатства голоса и так далее. И вот уже 13 лет [люди делают ненавистные комментарии в мой адрес].



Я читал самые отвратительные комментарии, которые только можно себе представить. Когда мой отец умер — он покончил с собой в 2014 году — я помню, как кто-то сказал: "Да я бы тоже застрелился, если бы мой ребёнок так пел". Но знаете что? Это не является отражением меня, того, какой я певец; это чисто их отражение. Может быть, они музыканты, которые не получили такой возможности. Или что бы там ни было — может быть, это зависть; может быть, это ревность. Люди принимают всё так близко к сердцу, что говорят: "Это моя группа". Посмотрите на историю с Даймбэгом Дарреллом (он имеет в виду покойного гитариста PANTERA, который был застрелен на сцене шизофреником, считавшим, что члены PANTERA крадут его идеи), когда люди говорили: "Это не PANTERA". И что бы там ни было, там был какой-то псих. И были случаи, когда мне угрожали смертью: "Ты получишь чёртову пулю, если будешь на следующем шоу", и нам приходилось уведомлять все власти и охрану, показывать фотографии людей и говорить: "Этому человеку вход воспрещён". Бла-бла-бла. Я к тому, что на свете есть сумасшедшие. И в конце концов — это просто музыка. Мы просто играем песни. Что за проблема?" Люди так фанатично, навязчиво зациклены на определённых вещах, что это просто жутко.



Я знал, что снова подвергнусь [такой ненависти в Интернете], даже больше, потому что QUEENSRŸCHE была гораздо более известной группой, чем CRIMSON GLORY, и [Geoff] всегда был оригинальным вокалистом, так что возникает вопрос: "Кто этот парень?" Поэтому я просто решил: "Мне всё равно. Я просто спою в этот день как можно лучше". Неважно, что у моего отца проблемы с синусами, или я разговаривал, и моё горло устало, или я летал в самолетах и не привык к высоте. Да что угодно. И они хотят точного, идеального повторения того, что они слышали на записи, чего они всё равно не получали раньше. Это нереально.



Есть люди, которые подходили ко мне на концертах и говорили: "Эй, я должен перед тобой извиниться". А я такой: "Я тебя даже не знаю. О чём ты говоришь? И они отвечают: "Годами я думал: "Никакого Geoff'а Tate'а, никаких QUEENSRŸCHE. Ничего этого. Нет такого. И вы мне не нравились. Но я решил прийти и посмотреть, и будь я проклят. Ты покорил меня. И всё, что я сказал, я беру назад, и мне жаль, что я вообще это сказал". И, конечно, я не знаю, что они говорили это, но они чувствуют себя обязанными сказать мне: "Вот это да! Группа звучит потрясающе. Ты отлично справляешься. У вас есть сходство с тем, что мы ожидаем услышать, но это не идеальный клон. Вы всё ещё те, кто вы есть, но у вас есть те нюансы и тонкости, которые нужны песням".



Я полагаю, что людей, которые ценят то, что делает группа, и приняли меня в группу, гораздо больше, чем тех, кто думает наоборот. Но когда я слышу... Например, на днях опять было такое. Я забыл, что мы выкладывали15-секундный тизер, кое-чего из новой пластинки. И все тролли сразу вылезли из нор и начали: "Это не похоже на QUEENSRŸCHE". Эй, это всего лишь 15-секукндный тизер. И всё звучит именно как QUEENSRŸCHE.



Я считаю, что у людей просто больше нет никаких правил и сдержек. И все так быстро в Интернете реагируют и говорят всё, что хотят. Эти люди никогда бы не сказали такого дерьма мне в лицо. А сейчас мне всё равно. Я ведь всё ещё человек. У меня очень толстая кожа, когда дело доходит до таких вещей. Но иногда бывают моменты, когда мне становится больно. И это длится около трёх секунд. А потом я думаю: "Это просто ещё один несчастный человек". Если бы вам дали возможность, которую дали мне, вы бы воспользовались ею. Нужно быть идиотом, чтобы не воспользоваться ею. Если бы я не согласился на эту работу и был бы кто-то другой, я бы всегда думал: "Может быть, я лучше, чем тот парень". Может быть, я думаю, что мог бы сделать работу лучше. Или: "Чёрт, этот парень отлично справляется, но на его месте мог бы быть и я!"»







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