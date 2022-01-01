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*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 19
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 16
*ACCEPT выступили без вокалиста 14
*Новая песня DARKTHRONE 11
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
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Queensrÿche

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21 окт 2022 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE — о том, зачем группа записала песню BILLY IDOL'а

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25 авг 2022 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

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23 июн 2022 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

23 май 2022 : 		 Новый альбом QUEENSRŸCHE выйдет осенью

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25 фев 2022 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE — о Casey Grillo

24 фев 2022 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE — о возвращении в группу

9 фев 2022 : 		 Вокал для шести песен QUEENSRŸCHE готов

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27 сен 2021 : 		 Басист QUEENSRŸCHE — о переменах в группах

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Гитарист QUEENSRŸCHE — о том, зачем группа записала песню BILLY IDOL'а



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Michael Wilton в рамках недавней беседы ответил на вопрос, почему группа приняла решение записать кавер-версию хита BILLY IDOL'а "Rebel Yell" для нового альбома:

«По контракту со звукозаписывающей компанией у нас должно быть 10 или 11 песен на альбоме, именно на столько песен мы заключили контракт. И потом они любят дополнительные песни, бонус-треки или типа того. Поэтому в этот раз вместо бонус-трека, который представляет собой концертную запись одной из наших песен, мы сказали: "Давайте сделаем что-то другое". Так мы пришли к идее сделать кавер-версию. Первоначально мы собирались исполнить песню CULT "She Sells Sanctuary". Но Todd [La Torre, фронтмен QUEENSRŸCHE] не чувствовал себя комфортно, исполняя её. Поэтому он предложил идею исполнить песню Billy Idol'а. И это было здорово. Мы добавили в неё немного QUEENSRŸCHE, но она очень напоминает оригинал. И Todd отлично справился с вокалом, получилось потрясающе. Так что как знать? Может быть, мы сыграем её вживую, я пока не знаю. Но я думаю, что люди будут очень удивлены. Они скажут: "Что?" Они будут чесать свои головы, а потом, когда они послушают её, они скажут: "Это круто!"»




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