сегодня



Гитарист QUEENSRŸCHE — о том, зачем группа записала песню BILLY IDOL'а



Michael Wilton в рамках недавней беседы ответил на вопрос, почему группа приняла решение записать кавер-версию хита BILLY IDOL'а "Rebel Yell" для нового альбома:



«По контракту со звукозаписывающей компанией у нас должно быть 10 или 11 песен на альбоме, именно на столько песен мы заключили контракт. И потом они любят дополнительные песни, бонус-треки или типа того. Поэтому в этот раз вместо бонус-трека, который представляет собой концертную запись одной из наших песен, мы сказали: "Давайте сделаем что-то другое". Так мы пришли к идее сделать кавер-версию. Первоначально мы собирались исполнить песню CULT "She Sells Sanctuary". Но Todd [La Torre, фронтмен QUEENSRŸCHE] не чувствовал себя комфортно, исполняя её. Поэтому он предложил идею исполнить песню Billy Idol'а. И это было здорово. Мы добавили в неё немного QUEENSRŸCHE, но она очень напоминает оригинал. И Todd отлично справился с вокалом, получилось потрясающе. Так что как знать? Может быть, мы сыграем её вживую, я пока не знаю. Но я думаю, что люди будут очень удивлены. Они скажут: "Что?" Они будут чесать свои головы, а потом, когда они послушают её, они скажут: "Это круто!"»







+0 -0



просмотров: 272

