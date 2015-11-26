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SCOTT ROCKENFIELD опубликовал демо-версию QUEENSRŸCHE



SCOTT ROCKENFIELD опубликовал на недавно запущенном Queensryche2021.com демо-версию композиции QUEENSRŸCHE "Toxic Remedy", окончательный вариант которой вошел в альбом "Condition Hüman".







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