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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 65
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 25
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 25
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 22
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
*Новое видео CRADLE OF FILTH 14
*ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья» 14
*Видео полного выступления METALLICA 13
*METALLICA открыла мировой тур 13
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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 65
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 25
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 25
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 22
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Queensrÿche

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4 май 2023 : 		 Видео полного выступления QUEENSRŸCHE

13 апр 2023 : 		 MATT BARLOW присоединился на сцене к QUEENSRŸCHE

12 апр 2023 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE — о сет-листах

18 мар 2023 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE: «Нам предлагали много денег за реюнион?»

8 мар 2023 : 		 QUEENSRŸCHE открыли тур

28 фев 2023 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

19 янв 2023 : 		 Музыканты QUEENSRŸCHE — о туре с JUDAS PRIEST: «Всё идёт как по маслу!»

12 янв 2023 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE — о влиянии гранжа на группу

26 дек 2022 : 		 QUEENSRŸCHE в 4К

20 дек 2022 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE обещает редкие песни

6 дек 2022 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

25 ноя 2022 : 		 Выпустит ли QUEENSRŸCHE биографию?

18 ноя 2022 : 		 Разборки в QUEENSRŸCHE не закончены

3 ноя 2022 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE: «Ездить стало дорого»

27 окт 2022 : 		 Думали ли QUEENSRŸCHE завершить карьеру?

21 окт 2022 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE — о том, зачем группа записала песню BILLY IDOL'а

20 окт 2022 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE — о возвращении группы к корням

16 окт 2022 : 		 QUEENSRŸCHE исполнили две новые песни

12 окт 2022 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

5 окт 2022 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE: «За десять лет я всё доказал»

1 сен 2022 : 		 Новая песня QUEENSRŸCHE

25 авг 2022 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

22 июл 2022 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

2 июл 2022 : 		 TODD LA TORRE: «Когда я пришёл в QUEENSRŸCHE, мне грозили смертью»

23 июн 2022 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

23 май 2022 : 		 Новый альбом QUEENSRŸCHE выйдет осенью
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Видео полного выступления QUEENSRŸCHE



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Видео полного выступления QUEENSRŸCHE, состоявшегося в рамках круиза Monsters Of Rock, доступно для просмотра ниже.




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