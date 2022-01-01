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Вокалист QUEENSRŸCHE обещает редкие песни



В рамках беседы с The Metal Voice вокалист QUEENSRŸCHE Todd La Torre рассказал о планах в отношении сет-листа будущих выступлений:



«Мы собираемся сыграть неплохую подборку песен с ["Digital Noise Alliance"] и последних трёх альбомов. А затем, я думаю, мы сделаем несколько редких композиций, которые никогда не исполнялись с начала существования группы и, возможно, что-то из того, что точно не исполнялось с тех пор, как я пришёл в группу. Затем будет несколько основных песен, но я уверен, что этот сет-лист будет предназначен для фанатов, которые следят за всем, что мы делаем, потому что будет исполнен значительный объём песен моей эпохи в группе. Если вы [думаете], что услышите только старые вещи, которые мы обычно играем, то во время этого тура таких вещей не будет. Поэтому я с нетерпением жду этого события!»







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