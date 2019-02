сегодня



Вокалист QUEENSRŸCHE: «Scott может не вернуться в группу»



Вокалист QUEENSRŸCHE Todd La Torre сказал, что «для него было совершенно естественно» записать ударные партии для нового альбома.



«Я дружу со Scott'ом [барабанщиком группы]. Я ездил с ним в туры в течение пяти лет. Я записал с ним два диска, и я отлично знаком с тем, что он может сделать, а он может сделать многое. Я знаю, чего от него можно ждать. В общем, я записал ударные, и я решил подойти к записи более сдержанно, чтобы не переборщить. Я много чего мог бы добавить, но я не хотел слишком выпячивать свои ударные и делать что-то просто потому, что люди будут думать про ударные, и всё такое. Я просто хотел записать партии, которые подходят к песням, подобрать подходящие проигрыши, показать динамику с помощью хай-хетов и тарелок, как сделал бы Scott: чередуя райд с хай-хетами. Всё это маленькие особенности, которые присущи звуку ударных в Queensrÿche. Я добавил ещё несколько акцентов, которые он бы никогда не стал делать, но это я просто дал себе возможность немного поразвлечься в этих мелочах. В остальном я попытался сохранить целостность того, что я считаю подходящим звучанием Queensrÿche. И я хотел создать запоминающиеся моменты, которые люди смогут разучить. Я не хотел все излишне усложнять. Я не собирался пихать ударный проигрыш в любое свободное пространство, куда его можно было вставить. Я подумал, что сейчас многие откровенно переигрывают, а ведь большинство моих любимых песен этим не страдает. Я имею в виду, на "Empire" и "Operation: Mindcrime" партии ударных были довольно сдержанными. И вообще всё на этих записях было сыграно с умом и с определённым замыслом. И если ты будешь рассматривать песню по слоям, ты заметишь, что бас-барабан соотносится с вокальной партией и с гитарным риффом. Ты поймёшь и, вероятно, оценишь по достоинству то, как сыграны партии ударных, — то, как и когда они звучат. Я уверен, что на меня обрушится немало критики за то, что я сделал, но также я надеюсь услышать и позитивную оценку своего труда. В конце концов всё, что я могу сказать: я пахал на этой записи за двоих, и никто не может обвинить меня в том, что я не вложил в запись свой труд и частицу себя».



Todd, который играет на барабанах с 13 лет, заявил, что Rockenfield «может и не вернуться» в QUEENSRŸCHE: «Я не знаю, потому что не разговаривал с ним».



Вокалист также рассказал о неодобрении со стороны некоторых фанатов в связи с тем, что в нынешнем составе QUEENSRŸCHE присутствуют только гитарист Michael Wilton и басист Eddie Jackson из первоначального состава:



«Некоторые люди говорят: "О, сейчас у них всего два [оригинальных] участника". Ну и что с того? Хотелось бы, чтобы Scott вернулся раньше. Но у ALICE IN CHAINS только два [оригинальных] участника. У ACCEPT — один. У JUDAS PRIEST — два оригинальных участника. У FATES WARNING — один. Многие группы по-прежнему выпускают действительно отличную музыку, которая задаёт жару. И дело не в одном человеке. Дело не во мне. Дело не в Michael'e, Scott'e или ком-то ещё, дело в коллективе. Я думаю, что эта запись показывает, что сила заключается в том, что все мы вносим свой вклад и предлагаем все наши творческие элементы, делимся ими друг с другом.



Люди могут сказать: "Как будет звучать QUEENSRŸCHE без Scott'a?" "The Verdict" — это именно то, как звучат QUEENSRŸCHE без его участия. Однако Scott — отличный автор песен, он классный парень, он отличный барабанщик, у него много замечательных идей. На мой взгляд, этот альбом лучше, чем некоторые записи, в работе над которыми был задействован весь оригинальный состав группы. Этот альбом, на мой взгляд, намного лучше, чем "[Operation:] Mindcrime II" или "Dedicated To Chaos", у которых были сторонние авторы. Я думаю, что слишком много внимания уделяется всей этой истории с оригинальными участниками. Я имею в виду, что в QUEENSRŸCHE всё ещё есть двое очень важных, ключевых, оригинальных участников-основателей.



Музыка будет говорить сама за себя, и если люди дадут музыке шанс без их предубеждений, я думаю, что они будут довольны. Если бы вы не знали, что Scott не играл на альбоме, и если бы он сказал, что он играл на нём, люди услышали бы эти барабаны совершенно по-другому. Они сказали бы: "Чувак, это круто". Они никогда не будут это подвергать сомнению, потому что они [будут] знать, что это Scott. Они никогда не будут это обсуждать».



























