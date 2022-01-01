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*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 22
*CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023? 22
*Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию 18
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*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 12
*Гитарист SLAYER — о своём новом проекте 10
*Новое видео SLIPKNOT 10
*ZAKK WYLDE и CHARLIE BENANTE в PANTERA 9
*Гитарист EXODUS — о SLAYER: «У группы было ещё много музыки» 9
*DAVID LEE ROTH ответил на обвинения в неуважении фанатов AC/... 8
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*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 22
*CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023? 22
*Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию 18
*DAVID ELLEFSON в DIETH 18
*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 12
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Queensrÿche

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22 июл 2022 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

2 июл 2022 : 		 TODD LA TORRE: «Когда я пришёл в QUEENSRŸCHE, мне грозили смертью»

23 июн 2022 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

23 май 2022 : 		 Новый альбом QUEENSRŸCHE выйдет осенью

26 апр 2022 : 		 Музыканты QUEENSRŸCHE ответили барабанщику

4 апр 2022 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE — о возвращении в коллектив Tate'a и Rockenfield'a

9 мар 2022 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE: «Мы использовали винтажное оборудование»

25 фев 2022 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE — о Casey Grillo

24 фев 2022 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE — о возвращении в группу

9 фев 2022 : 		 Вокал для шести песен QUEENSRŸCHE готов

10 янв 2022 : 		 QUEENSRŸCHE приступили к записи

10 янв 2022 : 		 CASEY GRILLO подтвердил, что будет на записи QUEENSRŸCHE

30 ноя 2021 : 		 QUEENSRŸCHE начнут запись зимой

27 окт 2021 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

25 окт 2021 : 		 Бывший барабанщик QUEENSRŸCHE подал в суд на коллег

24 окт 2021 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE: «Mike Stone может принять участие в записи»

27 сен 2021 : 		 Басист QUEENSRŸCHE — о переменах в группах

12 авг 2021 : 		 MIKE STONE продолжит выступать с QUEENSRŸCHE

27 июл 2021 : 		 Биография QUEENSRŸCHE выйдет осенью

6 июл 2021 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

5 июл 2021 : 		 Из QUEENSRŸCHE ушёл гитарист

29 июн 2021 : 		 QUEENSRŸCHE возобновили работу

23 июн 2021 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE: «Сейчас группа выпускает музыку лучше, чем с оригинальными участниками»

21 июн 2021 : 		 Бокс-сеты QUEENSRŸCHE выйдут летом

25 май 2021 : 		 MIKE STONE выступил с QUEENSRŸCHE

20 май 2021 : 		 SCOTT ROCKENFIELD опубликовал демо-версию QUEENSRŸCHE
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Новое видео QUEENSRŸCHE



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Forest, новое видео группы QUEENSRÿCHE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Digital Noise Alliance, выходящего седьмого октября.




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