18 мар 2024



Видео с выступления QUEENSRŸCHE



Видео с выступления QUEENSRŸCHE, которое состоялось в рамках круиза Monsters Of Rock, доступно для просмотра ниже:



01. Screaming In Digital

02. Damaged

03. The Whisper

04. Empire

05. I Don't Believe In Love

06. En Force

07. Behind The Walls

08. Jet City Woman

09. Take Hold Of The Flame

10. My Empty Room

11. Eyes Of A Stranger

12. Queen Of The Reich







+0 -1



( 1 ) просмотров: 110