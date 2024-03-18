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*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 37
*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 27
*Видео с выступления DAVID ELLEFSON 22
*Новое видео MARKO HIETALA & Tarja Turunen 19
*Новая песня SIX FEET UNDER 15
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Queensrÿche

*



18 мар 2024 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

5 мар 2024 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

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9 ноя 2023 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE готовит сольный альбом

8 ноя 2023 : 		 QUEENSRŸCHE целиком сыграют дебют

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5 июн 2023 : 		 SCOTT ROCKENFIELD обещает правду о QUEENSRŸCHE

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18 мар 2023 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE: «Нам предлагали много денег за реюнион?»

8 мар 2023 : 		 QUEENSRŸCHE открыли тур

28 фев 2023 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

19 янв 2023 : 		 Музыканты QUEENSRŸCHE — о туре с JUDAS PRIEST: «Всё идёт как по маслу!»

12 янв 2023 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE — о влиянии гранжа на группу

26 дек 2022 : 		 QUEENSRŸCHE в 4К

20 дек 2022 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE обещает редкие песни

6 дек 2022 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

25 ноя 2022 : 		 Выпустит ли QUEENSRŸCHE биографию?

18 ноя 2022 : 		 Разборки в QUEENSRŸCHE не закончены

3 ноя 2022 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE: «Ездить стало дорого»

27 окт 2022 : 		 Думали ли QUEENSRŸCHE завершить карьеру?

21 окт 2022 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE — о том, зачем группа записала песню BILLY IDOL'а
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|||| 18 мар 2024

Видео с выступления QUEENSRŸCHE



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Видео с выступления QUEENSRŸCHE, которое состоялось в рамках круиза Monsters Of Rock, доступно для просмотра ниже:

01. Screaming In Digital
02. Damaged
03. The Whisper
04. Empire
05. I Don't Believe In Love
06. En Force
07. Behind The Walls
08. Jet City Woman
09. Take Hold Of The Flame
10. My Empty Room
11. Eyes Of A Stranger
12. Queen Of The Reich




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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18 мар 2024
L
LU---
Блять
ну хоть второго гитариста и Не Инвалида можно было взять!!!:???
пиздец

просмотров: 110

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