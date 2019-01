сегодня



Новая песня QUEENSRŸCHE



Новый трек QUEENSRŸCHE под названием "Dark Reverie", который войдёт в готовящийся к выходу 1 марта на Century Media Records альбом "The Verdict", доступен для прослушивания ниже.



Zeuss (Rob Zombie, Iced Earth, Hatebreed) спродюсировал, смикшировал и провёл мастеринг альбома в американских студиях Uberbeatz, Planet-Z и Watershed.



Трек-лист:



Диск 1

"Blood Of The Levant"

"Man The Machine"

"Light-Years"

"Inside Out "

"Propaganda Fashion"

"Dark Reverie"

"Bent"

"Inner Unrest"

"Launder The Conscience"

"Portrait"



Диск 2

"I Dream In Infrared" (Acoustic)

"Open Road" (Acoustic)

"46° North"

"Mercury Rising"

"Espiritu Muerto"

"Queen Of The Reich" (live) (Live 2012)

"En Force" (live) (Live 2012)

"Prophecy" (live) (Live 2012)

"Eyes Of A Stranger" (Live 2012)

















