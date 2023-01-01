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*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 25
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*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 25
*David Ellefson спел в DIETH 22
*Новое видео ACCEPT 19
*IRON MAIDEN открыли европейский тур 16
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 14
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Queensrÿche

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5 июн 2023 : 		 SCOTT ROCKENFIELD обещает правду о QUEENSRŸCHE

4 май 2023 : 		 Видео полного выступления QUEENSRŸCHE

13 апр 2023 : 		 MATT BARLOW присоединился на сцене к QUEENSRŸCHE

12 апр 2023 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE — о сет-листах

18 мар 2023 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE: «Нам предлагали много денег за реюнион?»

8 мар 2023 : 		 QUEENSRŸCHE открыли тур

28 фев 2023 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

19 янв 2023 : 		 Музыканты QUEENSRŸCHE — о туре с JUDAS PRIEST: «Всё идёт как по маслу!»

12 янв 2023 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE — о влиянии гранжа на группу

26 дек 2022 : 		 QUEENSRŸCHE в 4К

20 дек 2022 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE обещает редкие песни

6 дек 2022 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

25 ноя 2022 : 		 Выпустит ли QUEENSRŸCHE биографию?

18 ноя 2022 : 		 Разборки в QUEENSRŸCHE не закончены

3 ноя 2022 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE: «Ездить стало дорого»

27 окт 2022 : 		 Думали ли QUEENSRŸCHE завершить карьеру?

21 окт 2022 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE — о том, зачем группа записала песню BILLY IDOL'а

20 окт 2022 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE — о возвращении группы к корням

16 окт 2022 : 		 QUEENSRŸCHE исполнили две новые песни

12 окт 2022 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

5 окт 2022 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE: «За десять лет я всё доказал»

1 сен 2022 : 		 Новая песня QUEENSRŸCHE

25 авг 2022 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

22 июл 2022 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

2 июл 2022 : 		 TODD LA TORRE: «Когда я пришёл в QUEENSRŸCHE, мне грозили смертью»

23 июн 2022 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE
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SCOTT ROCKENFIELD обещает правду о QUEENSRŸCHE



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SCOTT ROCKENFIELD поделился копией уведомления о назначении судебного разбирательства и сертификатом о подтверждении судебного разбирательства (он доступен ниже), сопроводив его сообщением:

«С нетерпением жду "многочисленных фактов", которые, наконец, будут раскрыты...»




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