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SCOTT ROCKENFIELD обещает правду о QUEENSRŸCHE



SCOTT ROCKENFIELD поделился копией уведомления о назначении судебного разбирательства и сертификатом о подтверждении судебного разбирательства (он доступен ниже), сопроводив его сообщением:



«С нетерпением жду "многочисленных фактов", которые, наконец, будут раскрыты...»







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