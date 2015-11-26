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SCOTT ROCKENFIELD никуда не уходит из QUEENSRŸCHE



SCOTT ROCKENFIELD опроверг слухи о том, что ушёл из QUEENSRŸCHE:



«Хотите хохму? Несмотря на все заявления и слова в интервью от другой стороны, я совершенно точно "не увольнялся" или "не собирался" уходить, выходить на пенсию или бросать группу... Увы, но никто так и не сообщил никаких фактов... Тот ещё сюжетный поворот, не так ли? Подробности — попозже...»







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