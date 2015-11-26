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Гитарист QUEENSRŸCHE: «Mike Stone может принять участие в записи»



Michael Wilton в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, будет ли Mike Stone привлечён к записи нового альбома группы:



«Ну он скорее туровый гитарист, но всё в его руках. Но я думаю, что мы его позовём, чтобы записать двойное соло, потому что он всё равно будет это играть на концертах. Ну и чтобы добавить разнообразия гитарному звучанию. Так что мы будем использовать его как можно больше, насколько он нам позволит».



По словам Michael'a, у группы уже есть 23–24 новые песни.







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