QUEENSRŸCHE исполнили две новые песни



QUEENSRŸCHE исполнили две новые песни в рамках выступления на разогреве у JUDAS PRIEST 13 октября в Toyota Presents the Oakdale Theatre, Wallingford, Connecticut.



Сет-лист:



01. Queen Of The Reich

02. Warning

03. En Force

04. NM 156

05. Behind The Walls (live debut)

06. Empire

07. Operation: Mindcrime

08. In Extremis (live debut)

09. Take Hold Of The Flame

10. Screaming In Digital

11. Eyes Of A Stranger







