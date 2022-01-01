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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 15
*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 14
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 14
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
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Queensrÿche

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22 июл 2022 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

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23 май 2022 : 		 Новый альбом QUEENSRŸCHE выйдет осенью

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9 мар 2022 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE: «Мы использовали винтажное оборудование»

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10 янв 2022 : 		 QUEENSRŸCHE приступили к записи

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12 авг 2021 : 		 MIKE STONE продолжит выступать с QUEENSRŸCHE

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QUEENSRŸCHE исполнили две новые песни



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QUEENSRŸCHE исполнили две новые песни в рамках выступления на разогреве у JUDAS PRIEST 13 октября в Toyota Presents the Oakdale Theatre, Wallingford, Connecticut.

Сет-лист:

01. Queen Of The Reich
02. Warning
03. En Force
04. NM 156
05. Behind The Walls (live debut)
06. Empire
07. Operation: Mindcrime
08. In Extremis (live debut)
09. Take Hold Of The Flame
10. Screaming In Digital
11. Eyes Of A Stranger




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