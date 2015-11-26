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QueensrŸche

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Бывший барабанщик QUEENSRŸCHE подал в суд на коллег



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Бывший барабанщик QUEENSRŸCHE Scott Rockenfield подал в суд на коллег по группе, Michael'a Wilton'a (гитара) и Eddie Jackson'а (bass). В жалобе утверждается, что Rockfenfield взял отпуск по уходу за отцом из QUEENSRŸCHE в феврале 2017 года после того, как его невеста столкнулась с осложнениями во время родов их сына и ей пришлось делать экстренное кесарево сечение. По словам барабанщика, его отпуск был одобрен членами QUEENSRŸCHE, и он должен был сохранить равную долю в одну треть во всех компаниях QUEENSRŸCHE (QR Companies), включая Tri-Ryche Corporation, Melodisc LTD., Queensryche Merchandising, Inc., EMS Music, LLC и Queensryche Holdings, LLC.

В жалобе он утверждает, что «Rockenfield, Wilton и Jackson являются членами группы QUEENSRŸCHE, а также единственными или основными акционерами и членами организаций, контролирующих интеллектуальную собственность и контрактные права указанной группы, а именно QR Companies».

Как утверждает Scott, примерно 11 октября 2018 года Wilton и Jackson якобы «проголосовали за полное или частичное увольнение Rockenfield'а из QR Companies в связи с тем, что он находится в официально одобренном отпуске по семейным обстоятельствам. Rockfenfield был проинформирован о своём предполагаемом увольнении из QR Companies в письме от 3 ноября 2018 года».

Согласно жалобе, с 2017 года Wilton и Jackson «неправомерно удерживали с Rockenfield'а все поступления от QR Companies в нарушение различных операционных соглашений и контрактов, регулирующих QR Companies, без законных оснований». Кроме того, они «не предоставили Rockenfield'у данные по бухгалтерской отчётности, записям, бизнесу и контрактам QR Companies».

Хотя по утверждению Rockfenfield'a, с февраля 2017 года он продолжает получать роялти от Tri-Ryche за старый каталог, он утверждает, что «не получал никаких платежей от Melodisc с февраля 2017 года, и никаких платежей от Queensryche Merchandising с начала 2018 года, и никаких платежей от EMS с февраля 2017 года».

Также Rockfenfield утверждает, что Wilton и Jackson не подключили его к записи последнего альбома QUEENSRŸCHE "The Verdict", «несмотря на его доступность и желание участвовать».

В течение всего 2017 и 2018 годов, утверждает музыкант, он «оставался активным во всех аспектах бизнеса QR Companies, написания песен, лицензионных опций и коммуникаций, за исключением гастролей. Во время своего отпуска по семейным обстоятельствам Rockfenfield находился в постоянном и непрерывном общении с группой, участвовал в сочинении песен и готовился к записи альбома в соответствии с графиком, который должен был стартовать в начале 2018 года», — говорится в жалобе.

«В октябре 2018 года Rockenfield участвовал в переговорах о продлении контракта на запись QUEENSRŸCHE от 2013 года с Century Media, что добавило бы ещё 2 альбома к контракту на запись, и продолжал работать над получением семи очень выгодных лицензионных предложений от имени QUEENSRŸCHE».

Rockenfield требует «компенсацию за упущенную зарплату и прибыль, а также сумму, равную текущей справедливой рыночной стоимости его доли в QR Companies на момент его незаконного увольнения, плюс проценты на неё».

Иск Rockfenfield'а, в котором ответчиками также указаны жёны Jackson'a и Wilton'a, подан спустя девять месяцев после того, как он отверг предположения о том, что он ушёл из QUEENSRŸCHE или прекратил заниматься музыкой. В январе барабанщик поделился обновленной информацией на Facebook, в которой он сказал, что фанатам «не предоставили всех фактов», и намекнул, что предложит более подробную информацию позднее.

Founding QUEENSRЕёCHE Drummer SCOTT ROCKENFIELD Sues Fellow Original Members MICHAEL WILTON And EDDIE JACKSON



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