сегодня



Биография QUEENSRŸCHE выйдет в конце года



На протяжении почти 40 лет Queensrÿche считается одним из праотцов американской прогрессивной хард-роковой и металл-музыки. Но полная история группы до сегодняшнего дня так и не была рассказана. NW Metalworx Music с гордостью сообщает, что в конце 2021 года в рамках книжной линии NW Metalworx будет опубликована первая в истории группы биография.



Написанная Джеймсом Р. Бичем, с Брайаном Л. Нароном и Брайаном Дж. Хитоном, " Building An Empire ": The Story Of Queensrÿche" ("История Квинсрайша") - это глубокое погружение в историю QUEENSRŸCHE, начиная с музыкальных истоков ее первоначальных участников в старших классах пригородных школ Сиэтла и заканчивая восхождением группы к вершинам славы в 1990-е годы. Книга расскажет о том, как QUEENSRŸCHE эволюционировали от альбома к альбому, о различных событиях, которые привели к распаду группы и падению ее популярности, а также о удивительном периоде возрождения хэви-металла, которым QUEENSRŸCHE наслаждались в течение последних нескольких лет.







