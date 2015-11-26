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Queensrÿche

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2 янв 2021 : 		 Биография QUEENSRŸCHE выйдет в конце года

13 дек 2020 : 		 Новая песня вокалиста QUEENSRŸCHE

6 дек 2020 : 		 Сольный альбом вокалиста QUEENSRŸCHE выйдет зимой

3 дек 2020 : 		 Музыканты ADAMANTIS, TRAVELER исполняют QUEENSRŸCHE

2 сен 2020 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE очень доволен сольником

21 авг 2020 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE: «Новый альбом звучит прекрасно!»

29 июн 2020 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE: «Надевайте грёбаные маски!»

8 май 2020 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE работает над новым альбомом

9 апр 2020 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE: «Самый недооценённый альбом группы — это...»

18 мар 2020 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE: «В паузу запишу альбом»

7 фев 2020 : 		 Видео с текстом от QUEENSRŸCHE

4 фев 2020 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE: «Мы хотим развиваться»

23 янв 2020 : 		 QUEENSRŸCHE открыли тур

9 янв 2020 : 		 Видео с текстом от QUEENSRŸCHE

16 дек 2019 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

18 ноя 2019 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

9 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления QUEENSRŸCHE

22 окт 2019 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

2 окт 2019 : 		 Видео с текстом от QUEENSRŸCHE

21 авг 2019 : 		 GEOFF TATE: «QUEENSRŸCHE предлагали воссоединение, но предложение отклонили»

26 июл 2019 : 		 Видео с текстом от QUEENSRŸCHE

9 апр 2019 : 		 Вокалист FATES WARNING присоединился на сцене к QUEENSRŸCHE

7 апр 2019 : 		 Видео с концерта QUEENSRŸCHE

1 апр 2019 : 		 QUEENSRŸCHE исполнили новую песню вживую

26 мар 2019 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

25 фев 2019 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE
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Биография QUEENSRŸCHE выйдет в конце года



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На протяжении почти 40 лет Queensrÿche считается одним из праотцов американской прогрессивной хард-роковой и металл-музыки. Но полная история группы до сегодняшнего дня так и не была рассказана. NW Metalworx Music с гордостью сообщает, что в конце 2021 года в рамках книжной линии NW Metalworx будет опубликована первая в истории группы биография.

Написанная Джеймсом Р. Бичем, с Брайаном Л. Нароном и Брайаном Дж. Хитоном, " Building An Empire ": The Story Of Queensrÿche" ("История Квинсрайша") - это глубокое погружение в историю QUEENSRŸCHE, начиная с музыкальных истоков ее первоначальных участников в старших классах пригородных школ Сиэтла и заканчивая восхождением группы к вершинам славы в 1990-е годы. Книга расскажет о том, как QUEENSRŸCHE эволюционировали от альбома к альбому, о различных событиях, которые привели к распаду группы и падению ее популярности, а также о удивительном периоде возрождения хэви-металла, которым QUEENSRŸCHE наслаждались в течение последних нескольких лет.

QUEENSRЕёCHE Biography Due In Late 2021



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