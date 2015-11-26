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Вокалист QUEENSRŸCHE: «Надевайте грёбаные маски!»



Вокалист QUEENSRŸCHE Todd La Torre опубликовал в своем аккаунте в Твиттере следующее сообщение:



«Маски — это не политическое заявление. Это тест на IQ».



После чего добавил ещё один твит:



«Если вы из тех, кто не носит маски, вы часть проблемы. 125 тысяч умерло, 2,5 миллиона случаев выявленных заболевших, и число только растёт. Нужно ли большее доказательство эгоизма? Хочешь вернуться к работе? Хочешь когда-нибудь выйти и пообщаться? Надень свою грёбаную маску!!!»



Todd живёт во Флориде, где количество выявленных заболевших по состоянию на 27 июня составляло 132 545 человек.















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